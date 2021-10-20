上海市民辦殘疾證遭荒謬阻滯　竟要求植物人「本人」前往醫院鑑定

上海市民王先生是一名植物人，沒有任何行為能力，其家屬為他辦理殘疾證時，卻在申請傷殘鑑定證明一事受到阻滯，工作人員照本宣科，要求申請人本人親自到指定醫院進行鑑定。



王先生是在一年多前患上腦部疾病後變成植物人，沒有任何行為能力。（瀟湘晨報）

王先生是在一年多前因患上腦部疾病，雖有接受手術，但身體還是每況愈下，逐漸變成植物人，沒有任何行為能力，一直需要住院。王先生妻子張阿姨坦言，丈夫治療藥費相當高，「當時說10萬（人民幣．下同）就行，已經30多萬用掉了，而且我服侍他一年，自己全身也都是各種病痛。」

張阿姨其後得知，辦理殘疾證後就會得到部分費用補助，故就來到楊浦區長白新村街道社區事務受理服務中心，為王先生辦理殘疾證。

王先生的情況符合殘疾證的申請條件，首先需要前往街道社區事務受理服務中心遞交申請材料，獲得一張殘疾評定預約單，這個步驟可由他人代辦。不過，工作人員隨後表明，完成上述步驟後，接下來的評定就需要由申請人本人參與。預約單上亦顯示，傷殘等級鑑定，是要「申請人攜帶本人身份證等材料及殘疾評定所需病史材料，按預約時間至預約醫院進行殘疾評定」。

然而，王先生是植物人，根本不可能「本人」親自去，其所入住的醫院亦非肢體殘疾類傷殘鑑定的指定醫院之一。張阿姨聯繫楊浦區中心醫院和相關部門，再次詢問是否必須已是植物人的王先生「本人」，親自前往指定醫院做鑑定，仍是得到肯定的答覆。張阿姨想過用120救護車或者的車接往返，但因於費用、時間等種種原因未能成行。最終，張阿姨只能拜託朋友幫忙，開車接送王先生前往指定醫院。

張阿姨弟弟事後抱怨，如此一來不但費時失事，而且也對患者不利，「抱上抱下的，我們吃力無所謂，還折磨病人，要跑來跑去、抱上抱下。」張阿姨弟弟更稱，實際上將王先生帶到醫院後，醫生也根本沒有仔細檢查就直接寫好病歷，「有意思嗎？你上門一看就知道的，就只是看了一看就寫結果了。」

對於此事，街道工作人員回應時坦言，街道的工作只負責給予申請人預約單，其後的傷殘鑑定、殘疾證領取等步驟均與街道無關，但會向相關部門反映王先生的遭遇。