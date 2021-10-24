身患重病名校畢業生4小時被騙92萬　女友絕望：本打算結婚買樓

近日，一名從名牌大學畢業的男子遭遇電信詐騙，在4小時內被騙92萬（人民幣，下同），引發關注。



內媒《華商報》等報道指，聞濤（化名）本年起到西安居住，在10月19日，他接到了一個電話，對方自稱為支付寶客服，聯繫他是因為他的支付寶註冊信息還是10年前的學生身份，而學生身份導致他佔用了平台「借唄」產品的授信額度，影響平台的資金空間。

據聞濤描述，「他們能準確報出我的各項個人信息，還給了發他們的身份證等，所以我沒有質疑他們的身份」。

其後，聞濤在對方的引導下進入會議群組，通過遠程演示功能，讓對方「幫助他解除授信額度」。其後對方訛稱「操作失誤」，導致他辦理了借款，沒有解除授信額度，又指導他在貸款平台「微粒貸」上貸款128000元，聲稱他所貸的款都是系統流程，不是真的貸款。

聞濤在當日下午5時58分至晚上9時28分期間，分8筆向不同帳戶轉帳近92萬元。（《華商報》）

聞濤在指示下將128000元轉入一個私人帳戶，對方聲稱是個人操作失誤，必須向指定帳戶匯款，平台驗證成功後才能一併退還。為了追回貸款，聞濤按照對方引導，透過中國建設銀行App貸款20萬元，其後又通過不同銀行向對方提供的帳戶轉帳。通過轉帳記錄顯示，聞濤在當日下午5時58分至晚上9時28分期間，分8筆向不同帳戶轉帳近92萬元。

聞濤形容，「當時仿佛失了智，他們說什麼我就信什麼」。聞濤的女友還透露，聞濤近年查出了惡性肺結節，他的父母已經七十多歲，一直以賣菜為生，這次被騙的錢裡不僅有他治病的錢，還有10餘萬是他父母的積蓄。兩人向警方報案，兩人從民警處聽說，這筆錢幾無追回的可能性，兩人均感到無比絕望。

聞濤的女友又表示，「我們本計劃用這筆錢買房，明年結婚，但如今的電信詐騙打亂了我們所有的計劃」。