國民百態｜「北大保安第一人」自學成才　從守校門奮鬥成職校校長

曾在北京大學任職保安的張俊成於27年前自學成才，考上北大法律專科，從保安逆襲成為學生，得到「北大保安第一人」的稱譽。

近日，隨着接受了電視節目的訪問，如今已成職校校長的張俊成再次走進了公眾的視野，就當年的奮鬥事迹、與恩師的關係等娓娓道來，而「北大保安現是職校校長」的話題更一度衝上熱搜第一。



日前，張俊成上了湖南衛視《再次見到你》節目，回憶起過去的點點滴滴。據了解，張俊成生於山西長治市襄垣縣下良鎮土泉村，家境清貧，為減輕家人負擔，他初中畢業後就中斷了學業，跨省來到北京打工。

1994年，他被分到北大西門擔任保安，由於業務突出，被提為西門班班長。當時他對隊員說，北大是一流的學府，北大的保安也應該是一流的保安，而西門保安要成為一流中的一流。

不過現實並非一帆風順，某次，數名沒有證件的外國年輕人想進校，張俊成遂敬禮帶比劃地勸阻，惟對方不明白是什麼意思，溝通不了。之後，對方走到馬路對面，齊齊豎起大拇指，當時張俊成還疑惑着自己是否被誇，可畫風一轉，對方的大拇指又齊齊倒過來，作出嘲笑的手勢。

這件事令張俊成既委屈又憤懣，一度想辭職回家，但輾轉反側一晚後，他改變想法，下決心自學英語，在夜班無人時更會大聲朗讀。

某夜，路過的北大英語系教授曹燕得知張俊成在學英語後，幫他糾正發音，後來不但為其辦了兩張免費的英語聽課證，還特意讓保衛處關照其學習，讓張感動得熱淚盈眶。

而在曹燕鼓勵下，張俊成得知通過自考也能上北大，於是主動申請連上夜班爭取學習時間。那段時間，他除了站崗外，幾乎都在看書刷題，常顧不上吃飯，體重在半年內輕了7.5公斤。

時間一點一滴過去，不少北大師生都知道西門有個愛學習的保安，其中東語系教授章學誠得知張俊成要上法律專業，主動幫他聯繫了法律系的老師讓其可去旁聽。

而西語系教授張玉書則不時會找張陪伴散步，一路上給他講尼采、黑格爾、叔本華等等，二人的身影常會成為未名湖畔的一道風景線。張俊成憶述，起初他以為對方只是想讓自己給他保衛，後來張教授的妻子解釋道：「傻孩子，你張老師看見你特別上進，天天在學，他想給你講哲學，一對一的授課，孩子。」

最終，在努力半年後，張俊成成功考上了北大法律系專科，並在隨後的3年克服艱深的課程，以高分拿到北大法律專業自考專科畢業證，其勵志故事甚至激勵了十餘名北大保安加入讀書考學的隊伍。

1999年，隨着新婚妻子懷孕，張俊成忍痛離開對他生命至關重要的北大，回到家鄉成為一名中職學校的教師。至2015年，年近不惑的張俊成與友人一同出資開辦了長治市科技中等職業學校，張俊成更擔任校長，作育英才。

由於職校中不少孩子來自家境貧困甚至不健全的家庭，張俊成遂實行「準軍事化管理」，希望通過這讓學生養成好習慣。他更在校內設置了勤工助學崗位，「我就是因為窮才失學，所以看到讀不了書的學生，我更是格外注意」。

在節目中，當收到來自恩師章學誠教授的一封信時，張俊成不禁潸然淚下，鞠躬感謝。他強調，自己一定不辜負眾望，會繼續戰鬥在職業教育的戰線上，全身心地服務和教育管理好每一個學生。