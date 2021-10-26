國民百態｜「北大保安第一人」自學成才　從守校門奮鬥成職校校長

撰文：陳進安
出版：更新：

曾在北京大學任職保安的張俊成於27年前自學成才，考上北大法律專科，從保安逆襲成為學生，得到「北大保安第一人」的稱譽。
近日，隨着接受了電視節目的訪問，如今已成職校校長的張俊成再次走進了公眾的視野，就當年的奮鬥事迹、與恩師的關係等娓娓道來，而「北大保安現是職校校長」的話題更一度衝上熱搜第一。

日前，張俊成上了湖南衛視《再次見到你》節目，回憶起過去的點點滴滴。據了解，張俊成生於山西長治市襄垣縣下良鎮土泉村，家境清貧，為減輕家人負擔，他初中畢業後就中斷了學業，跨省來到北京打工。

1994年，他被分到北大西門擔任保安，由於業務突出，被提為西門班班長。當時他對隊員說，北大是一流的學府，北大的保安也應該是一流的保安，而西門保安要成為一流中的一流。

不過現實並非一帆風順，某次，數名沒有證件的外國年輕人想進校，張俊成遂敬禮帶比劃地勸阻，惟對方不明白是什麼意思，溝通不了。之後，對方走到馬路對面，齊齊豎起大拇指，當時張俊成還疑惑着自己是否被誇，可畫風一轉，對方的大拇指又齊齊倒過來，作出嘲笑的手勢。

這件事令張俊成既委屈又憤懣，一度想辭職回家，但輾轉反側一晚後，他改變想法，下決心自學英語，在夜班無人時更會大聲朗讀。

某夜，路過的北大英語系教授曹燕得知張俊成在學英語後，幫他糾正發音，後來不但為其辦了兩張免費的英語聽課證，還特意讓保衛處關照其學習，讓張感動得熱淚盈眶。

而在曹燕鼓勵下，張俊成得知通過自考也能上北大，於是主動申請連上夜班爭取學習時間。那段時間，他除了站崗外，幾乎都在看書刷題，常顧不上吃飯，體重在半年內輕了7.5公斤。

時間一點一滴過去，不少北大師生都知道西門有個愛學習的保安，其中東語系教授章學誠得知張俊成要上法律專業，主動幫他聯繫了法律系的老師讓其可去旁聽。

而西語系教授張玉書則不時會找張陪伴散步，一路上給他講尼采、黑格爾、叔本華等等，二人的身影常會成為未名湖畔的一道風景線。張俊成憶述，起初他以為對方只是想讓自己給他保衛，後來張教授的妻子解釋道：「傻孩子，你張老師看見你特別上進，天天在學，他想給你講哲學，一對一的授課，孩子。」

最終，在努力半年後，張俊成成功考上了北大法律系專科，並在隨後的3年克服艱深的課程，以高分拿到北大法律專業自考專科畢業證，其勵志故事甚至激勵了十餘名北大保安加入讀書考學的隊伍。

1999年，隨着新婚妻子懷孕，張俊成忍痛離開對他生命至關重要的北大，回到家鄉成為一名中職學校的教師。至2015年，年近不惑的張俊成與友人一同出資開辦了長治市科技中等職業學校，張俊成更擔任校長，作育英才。

由於職校中不少孩子來自家境貧困甚至不健全的家庭，張俊成遂實行「準軍事化管理」，希望通過這讓學生養成好習慣。他更在校內設置了勤工助學崗位，「我就是因為窮才失學，所以看到讀不了書的學生，我更是格外注意」。

在節目中，當收到來自恩師章學誠教授的一封信時，張俊成不禁潸然淚下，鞠躬感謝。他強調，自己一定不辜負眾望，會繼續戰鬥在職業教育的戰線上，全身心地服務和教育管理好每一個學生。

解剖小龍蝦技術出眾勝出奧賽　山東高三學生獲保送北大清華內地高校問題頻發官方巡視組點名批評　北大、復旦等多間名校上榜福建一學校涉違規使用「北大」冠名　教育局：重新審查商標和授權泰晤士高等教育最新排名　97間中國高校上榜北大清華並列亞洲第一
01新聞
北京
北京大學