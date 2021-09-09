內地高校問題頻發官方巡視組點名批評　北大、復旦等多間名校上榜

內地高校近年來問題頻發，當中名校醜聞更是造成較大的社會影響。日前，官方派巡視組進駐31所中管高校，並點名批評包括清華、北大、復旦、浙大等名校。



據央視周二（7日）報道，中共中央第四巡視組指出，復旦大學、上海交通大學、同濟大學三所高校堅持和加強黨的領導辦學、治校等方面取得新成效，但在落實立德樹人根本任務、學風建設等方面存在薄弱環節。

另據《北京青年報》政知見官方微信透露，在這次巡視反饋中，包括北京大學、清華大學、南京大學、東南大學、中國科技大學等高校在內，被巡視的高校普遍都被指出落實中共黨委領導下的校長負責制不到位或還有弱項、還有不足等。

此外，部分高校被指存在「廉潔風險」，包括基建後勤、校辦企業、附屬醫院、招標採購、合作辦學、科研經費等方面；另有部分高校被指存在違反中央八項規定精神問題， 以及思政課質量不高、思政建設不到位。復旦大學、浙江大學、中國人民大學、上海交通大學被點等名。

在向北京大學和南開大學反饋情況時，巡視組專門指出這兩所高校在馬克思理論學科方面存在問題。

中共中央第四巡視組巡視上海同濟大學。（中國央視截圖）

據悉，今年4月，中共派出中央巡視組對教育部和31所中管高校（中共中央直接管理的高校）黨組織開展常規巡視。被巡視的高校包括南京大學、東南大學、中國科學技術大學、浙江大學、北京師範大學、復旦大學、上海交通大學、同濟大學、中山大學、廈門大學、北京大學、中國人民大學、四川大學、重慶大學、武漢大學、華中科技大學、清華大學、中國農業大學、南開大學、天津大學、山東大學、大連理工大學、中南大學、蘭州大學、北京理工大學、北京航空航天大學、西安交通大學、西北工業大學、西北農業科技大學、哈爾濱工業大學和吉林大學。

近年來中國高校事件頻發，尤其是名校醜聞更是造成不小的負面影響。師生關係不當、教師政治立場模糊、教師學術不端、校園暴力、貪污受賄等事件不斷登上新聞，引發社會關注與不滿。

例如在8月18日，因涉嫌受賄違背師德師風，中國政法大學原副校長於志剛被公訴；7月13日晚，自稱安徽農業大學動物科技學院的女學生在網絡舉報該學院黨委副書記、紀委書記、副院長高軍性騷擾；7月8日，北京師範大學黨委原書記劉川生涉嫌嚴重違紀違法，主動投案。