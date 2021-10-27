走過荒野泥濘路對暗號才能過關　全國最神秘的機場有何吸引？

提起機場，相信大家都會聯想到飛機並排而列，客運大樓寬敞舒適。據中國民航局統計，截至去年底，內地共有241民航機場。

在眾多的機場中，位於廣東的佛山機場卻被譽為是「全國最神秘的機場」，甚至連當地人都未曾去過。到底佛山機場有何特別？



與其他機場不同，佛山機場沒有興建誇張的大樓，而是隱藏在荒野中，甚至連路都沒有。機場出入口在同一個位置，旁邊沒有保安、海關，只有垃圾桶和掃把；候機大廳放了一排排坐椅，唯一一間商店只出售零食、杯麵，而最令人尷尬的是，男女需要共用同一個洗手間。

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不少網民都發文抱怨，例如「打車一直沒師傅接單，後來攔到輛貨拉拉，導航沿着狹窄泥巴路，直接把我拉到了機場的後門（雖說是後門，還看不見門，盡頭是開墾中的農田）」，「凌晨三點，坐在佛山機場旁的小旅館裏等待登機，快瘋了。機場關門不給進，周邊荒涼的一灘糊塗，你能想像機場門口有一井蓋被偷了嗎！！！唯一一家旅館房滿連呆都不給呆，還特麼給了五十塊才有個椅子坐！！！」。

有網民表示，到佛山機場登機不能只靠身份證和機票，還要對暗號，「坐飛機還要先進部隊大院，門口站崗的衛兵還會問你飛去哪，答對了才能進」，再走過一段泥濘路才到機場，「你見過門口居然還有泥濘地的機場嗎，走鞋子的泥垢有兩厘米了，能想像到我的崩潰嗎？」

前述網民稱，本來覺得自己「幾黑仔（挺倒霉）」，一大早趕飛機還遇上這種事，但當他一邊用樽蓋刷鞋摳泥，突然覺得自己幾幸運，起碼早到又有水可以清理一下，「瞅警衛那指水龍頭的熟練度，估計我不是第一個」。

雖然不少人都發文抱怨，但佛山機場的機票價格超便宜，最低只要8元（人民幣，下同）就能從佛山直飛北京，因此受到很多外地人的青睞。由於佛山汽車站的機場大巴都是通往廣州白雲機場，大部份佛山本地人基本都沒去過佛山機場，甚至是從未聽說過。

佛山機場全名為「佛山沙堤機場」，由中國聯合航空投資建設並獨家營運。原本是軍用機場，1985年起開通民航，2002年停航，到2009年11月恢復往北京南苑機場的航班（自2019年9月25日改為飛往北京大興國際機場）。由於佛山機場屬於軍民合用機場，建設受到限制，又有中國最小民航機場之稱。

2013年，佛山市政府就機場的局限性提出新建佛山機場，並打造新佛山機場成為「廣州第二機場」。今年3月，佛山市市長朱偉透露，民航局已正式批准佛山新機場選址定於高明區更合鎮以北，新機場定位為珠江西岸航空樞紐、廣州國際航空樞紐組成部分，規模之大能升降全球最型客機空中巴士A380，將力爭在2022年全面動工。