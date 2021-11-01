濟南發放一萬個「人防戰備戰應急包」獲激讚　到底包內有啲乜？

9月中旬，山東濟南市宣布將向該市一萬個家庭發放「人防戰備戰應急包」，市民可透過網上申領、公開搖號的方式參加活動，有機會免費取得應急包。

近期，不少濟南市民收到應急包後，都在社交平台上載圖片稱「包裏的東西特別齊全」、「都是應急實用的好寶貝，質量剛剛的」、「成本一定很高吧」等等。到底應急包內包含甚麼物品呢？



《齊魯晚報》報道，今年一共免費發放1萬個「人防戰備應急包」，前期申領家庭超過5萬戶，最終採用現場搖號的方式確定發放名單。據介紹，應急包是由濟南市人民防空辦公室定制，所有物品裝在一個迷彩荒漠色的背包內，背包面料採用牛津布加PVC防水層並帶反光條，攜帶方式是肩背、斜挎和手提「三合一」。

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應急包內有應急工具盒、N95口罩、滅火毯、應急逃生繩、多功能應急強光電筒、長效蠟燭、防水火柴、戰備醫藥箱、三合一應急口哨、防滑耐磨手套，以及一本《人防戰備應急手冊》和戰備應急聯絡卡。據了解，今年發放的人防戰備應急包的物品按照更實用的原則作出微調，包括將過濾式呼吸面罩換成滅火毯，將多功能安全錘換成應急工具盒。

據介紹，人防戰備應急包是人防部門針對防空襲和防災減災需要而配備的物資便攜包，包內主要配備有醫療急救包、自救互救器材和個人防護用品等應急自救物品。在遭受空襲或發生地震、火災、交通事故等自然災害或突發事件時，民眾可用於應急自救互救。