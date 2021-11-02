北京通報疫情提及「單基因陽性」惹關注　感染病毒還是疫情變異？

內地新冠肺炎疫情反彈，首都北京亦先後發現多宗本土確診病例。

其中在11月1日晚上，北京朝陽區通報有兩名人員的核酸檢測結果分別呈陽性及「單基因陽性」，該區立即啟動應急響應機制，對活動涉及的兩處校區進行臨時管控，並對師生和相關人員進行全員核酸檢測。

「單基因陽性」一詞引來不少內地網民關注，簡單而言就是屬於「初步確診」，後續仍然需要再次進行檢測。



「單基因陽性」簡單而言就是屬於「初步確診」，後續仍然需要再次進行檢測。（視覺中國）

綜合內地傳媒報道，據《新型冠狀病毒肺炎實驗室檢測技術指南（第四版）》，內地的新冠病毒核酸檢測，主要採用實時熒光RT-PCR方法，其是針對新型冠狀病毒基因組中「開放讀碼框1ab」（open reading frame 1ab，ORF1ab）和「核殼蛋白」（nucleocapsid protein，N）。新冠肺炎陽性患者的「ORF1ab」和「N基因」會同時陽性，但也會出現「ORF1ab」或「N基因」其中一個陽性，故稱為單陽性。

檢測後發現是「單基因陽性」的人員，仍然需要再次取樣進行實時熒光RT-PCR檢測，才能最終判斷是否為新型冠狀病毒病例陽性。

朝陽區疾控中心的工作人員在受訪時亦表示，「單基因陽性」並非傳言所指是疫情變異，「『單基因陽性』不能確證此人感染新冠病毒，還需後續復測和結合流行病學史、臨床表現、抗體檢測、影像學檢查等結果綜合判定。」