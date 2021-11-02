「戀愛課」走紅學生爬窗聽講上熱搜　武漢大學85後教授親回應

武漢大學心理學系85後教授喻豐，近期因在校主講兩小時的「戀愛課」而走紅，不少對課堂興緻勃勃的莘莘學子更是把教室變得水洩不通，甚至有女學生自帶小板凳翻窗進來聽課。事後，喻豐接受《南方都市報》採訪，就自己對該課的想法娓娓道來。



喻豐生於1985，擁清華大學心理學係與加州大學伯克利分校聯合培養的社會心理學博士學位，30歲時就被西安交通大學聘為正教授，成為當時國內最年輕的心理學教授，目前則是武大哲學學院心理學系教授、系主任、博士生導師。

日前，為了聆聽他的「戀愛課」，學生們不僅把教室內坐滿、站滿，甚至蹲守在教室外面的窗台下，還有女學生自帶小板凳翻窗進來聽課，令該課的相關動態旋即登上微博熱搜，引發熱議。

網民點睇：

小組合作作業，脫單滿績

有女友的無需聽 沒女友的聽了也沒有用

估計有很多是去找對象實踐的吧

我們學校要是開這課估計也差不多

應該多開幾場，年輕人需要多方面正確指導



對此，喻豐表示，他指的「科學戀愛」不是指用科學的程序去訓練，而是想強調愛情雖然某種程度而言是「純感情化」，但也一定得有一些價值引導。從心理學上就，讓人變得更好的方法，首要是「覺知」，「科學戀愛」也是從這個角度出發的，他期望也許同學們接受一些科學研究的結論之後，能在自身對於愛情的看法上，或者正在進行的關係中做出一些正向改變，形成更好的價值觀，規範自己的行為。

武漢大學開設「戀愛心理學講座」，收穫大量人氣。（微博）

他續稱，任何科學的觀點永遠有邊界條件，不是絕對化的，對他而言，重要的是「傳遞知識」，而非「指導行為」。他又認為長期單身不是好的狀態，雖然也許有人會說這是一種世俗的觀念綁架，但從心理學角度來說，好的戀愛關係，可以提升幸福感，在人們遇到麻煩的時候給予心理上的緩衝，成為穩定的社會支持，讓人有一種「家」的感覺，而且不用擔心戀愛一定會失去自由，因良好的戀愛關係都是建立在互相理解的基礎上。

而「戀愛課」走紅後，很多人期待它成為一個系列，也有關注能否作為一門網課。對此喻豐表示，他可能會開一門公選課，一個積極心理學的課程，希望讓學生了解如何開展和維持包括愛情在內的關係，以及在焦慮、抑鬱時如何應對，如何發現和發揮自己的優勢、做正確和道德的行為等，這比單純講愛情或者關係的課更有意義。