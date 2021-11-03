河南發生升降機事故　七旬婦被門夾住拖行當場亡　涉事𨋢多次報修

河南鄭州某小區近日發生升降梯事故，一名七旬老太被失控的升降機夾住後拖行，當場死亡。目前，事故仍在調查善後。



河南鄭州一名七旬老太被失控的升降機夾住後拖行，當場死亡。（封面新聞）

據《封面新聞》報道，事發於10月28日上午10時許，73歲的王老太結束晨練後，返回其所居住的小區。閉路電視拍到，10時46分左右，王老太在一名外賣員之後步入升降機時，升降機門將其夾住、失控上升，王老太瞬間跌落升降機空隙，升降機內其他兩人焦急地按升降機按鈕並欲伸手救援，但都無濟於事。

事發後的一分鐘內，尚可聽見王老太用雙臂敲打升降機求救的聲音，但隨後便沒了聲音。王老太的女婿張先生稱，「賣小哥和那個被困鄰居解救出來了，說老太太被齊腰擠壓，噴吐了兩口血，後來就不行了。」當日下午3時許，王老太被救出後證實死亡，且腰部前後側嚴重受傷缺失。

張先生指，老人平時在小區內人緣很好，出事後先後有300多戶居民到院子裡吊唁。而自己的妻子得知老人意外離世後暈倒，且處於精神崩潰狀態，「物業往家裡送了幾箱水，一萬塊萬慰問金。」張先生又說，已經與小區物業商談了幾次賠償，但仍在等候調查結果。

救援人員將老太救出後發現，其腰部前後側嚴重受傷缺失。（封面新聞）

事實上，今次事故並不是該升降機首次發生事故，有業主指，小區內升降機老化嚴重，曾出現多次故障，還曾從17樓急墮至負一樓。「維保記錄單上寫著，上一次維保是在2018年5月份。」

另外，涉事小區物業表示，小區內共有48部升降機，出事升降機已經封閉，而其他升降機了全部排查暫無隱患，具體案件調查已有調查組跟進。而負責該小區升降機維保的公司工作人員稱，涉事升降機曾因故障維修過，「已經停產多年，這款電梯市場上已沒有在賣了。可能是電梯老化，或者是別的原因，目前我們也在等調查組調查結果。」