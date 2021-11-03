食用過量桔子變成小黃人？　專家：胡蘿蔔素會導致皮膚黃染

每年秋冬季節是桔子的盛產期，中醫學認為桔子有開胃理氣、止咳潤肺的功效，對身體頗有好處。但桔子中富含胡蘿蔔素，若過量食用會導致皮膚黃染，又即「高胡蘿蔔素血症」、「柑皮症」。



專家指，食用過量桔子會導致皮膚黃染。（中新視頻）

據中國新聞網消息，話題「桔子吃多了會變成小黃人」近日登上微博熱搜，引發熱議。對此，中國農業大學食品學院副教授朱毅表示，桔子吃多了確實會使皮膚變黃，這又叫「柑皮症」、「高胡蘿蔔素血症」。除此之外，食用過多胡蘿卜、南瓜、番茄、黃花菜等富含胡蘿卜素的食物，皮膚亦會變黃。

朱毅稱，「柑皮症」與黃疸不同，黃疸是由肝臟疾病引發，鞏膜亦為黃色；但「柑皮症」是皮膚黃，鞏膜不黃。若出現此類情況，無需特殊治療，只要減少胡蘿蔔素攝入即可，「停上一個月(左右)基本上皮膚就會恢復原狀了。」

專家指，橘絡中含有比較豐富的膳食纖維，食用後可以促進消化、潤腸通便。（中新視頻）

朱毅建議，根據中國居民膳食指南的推薦量，普通成人每天吃新鮮水果200-350克，全部換算為桔子大概是2、3個。由於桔子含有豐富的有機酸，脾胃虛弱的人若空腹食用，會產生胃脹反酸的症狀，因此最好飯後食用，並且一瓣一瓣地吃下比榨成汁飲用更有利於血糖平穩。

此外，朱毅說，桔子上的白色絲狀物橘絡中含有比較豐富的膳食纖維，在中醫是可以入藥的，食用以後亦可以促進消化、潤腸通便。