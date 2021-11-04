網曝湖南女嬰睡垃圾堆食餿水　當局：父親疏於養育暫由福利院撫養

近日，有網民爆料湖南省永州市江永縣一名女嬰，跟著拾荒的父親吃剩菜、餿水，還同流浪狗住在一起，引發關注。

有關部門調查後表示，女嬰家中衛生條件差，父親疏於養育，但不存在餵食餿水的情況。目前，女嬰暫由當地民政局福利院撫養。



據《九派新聞》報道，有網民爆料指江永縣有一名女嬰吃餿水長大，生活條件極差。網傳視頻畫面顯示，一名幼童被放置在地面的舊衣服堆上，且穿著破舊，並不時有螐蠅落在幼童面部、手臂。而下雨天，幼童則被一名中年男子放置在廢紙箱中用雨衣遮蓋，樣子十分狼狽。

周三（3日），當地政府人員回應事件指，經過調查，視頻中的女嬰僅5個月大，而視頻中的中年男子為女嬰的親生父親。政府工作人員表示，視頻中的男子家中有一大一小兩名孩子，因妻子患有精神疾病無工作能力，家庭唯一經濟來源就是靠男子拾荒賺錢。父親工作時亦會帶著女嬰，因此，才會出現視頻中女嬰睡在垃圾旁的情況，但父親並未餵女嬰食餿水。

政府工作人員又指，女嬰父親的文化程度較高，但該家庭經濟困難，政府亦向他們提供生活用品等幫助。此外，有醫護人員還為女嬰做了身體檢查，顯示女嬰身體健康。當地有關部門還上門為女嬰周邊環境、女嬰家中垃圾清理乾淨。

至於，為何會有網傳一幕發生，政府工作人員表示，女嬰的父親跟人交談起來不是說胡話的那種人，「可能是他個人的一種生活習慣吧，孩子父親完全有能力在社會上立足，能夠養活這家人，可能是沒有那種上進心。」

對此，話題「永州幼童吃泔水與流浪狗同住」還登上微博熱搜，有網民表示：

「剝奪撫養權吧，生下來太遭罪了，送去福利院都好」。



「這個還是建議換一對合適的父母撫養」。



「小孩真可憐，真是活的不是一條狗」。



「拾荒老頭子抓精神問題女性生的孩子，真的是造孽」。



「參考國外的兒童保護法不可以嗎？難道這種父母生的小孩就是雜草嗎，請一視同仁」。



永州市江永縣宣傳部亦於3日發布通告指，女嬰的父親黃某飛今年59歲，收入來源以收集廢品、幫鎮上餐飲店和養殖場清理垃圾為主。有關部門已經依法依規督促黃某飛正確履行法定監護人職責，確保小孩有良好的生活教育環境。目前，鄉政府已與縣民政部門對接，黃某飛的小孩暫由民政局福利院撫養。