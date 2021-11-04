殯葬改革｜貴州婦去世後土葬被「開棺搶屍」　政府：都是按程序來

貴州黔南州平塘縣大塘鎮村民張建虎的母親去世後安葬在山上，未料數小時後即被鎮長帶同工作人員前來「開棺搶屍」，運往殯儀館進行火化。

鎮長宣稱事件屬於違規土葬，並且多次溝通無果。但張建虎就稱，母親下葬當天殯儀館的車輛沒有及時趕到，所以才會選擇土葬，「如果是在家裡被接走火化，我沒有意見」，如今「開棺搶屍」卻是對母親的侮辱。



張建虎及其親友一度嘗試守護墓地。（影片截圖）

張建虎及其親友與政府工作人員發生肢體衝突。（影片截圖）

張建虎的母親在9月27日去世後，家裡隨即開始商量如何操辦後事。按照習俗，遺體需要完成一系列的儀式，才能夠正式安葬。10月2日，送別儀式結束後，張建虎當晚就通知村主任親翌日早上就要出殯，希望能幫忙聯繫殯儀館派車接走遺體。張建虎稱，由於遲遲沒有看到殯儀館的車輛，故最終為母親選擇土葬，安葬在山上。

未料就在當天下午，大塘鎮鎮長陳華銀帶同多名工作人員趕來，強行要將張建虎母親遺體帶走，期間與張建虎及其親朋好友發生肢體衝突。現場畫面顯示，有不少警察及身穿制服的執法人員在張建虎母親的墓地附近，張建虎及其部分親朋好友則圍成圓圈，將墓地護在正中央。此後，雙方發生肢體衝突，互有拉扯推搡，場面一度混亂。最終，現場只留下一個被打開的空棺木。

張建虎坦言，他並不排斥火葬，之所以選擇土葬，只是因為母親下葬當天，殯儀館的車輛沒有及時趕到。張建虎希望政府部門能有一個說法，同時將母親的遺體歸還，以及給予一定的經濟賠償。該村村主任則稱，由於與縣城有70多公里的距離，故村裡需要提前1至2天聯繫殯儀館。

鎮長陳華銀亦表示，殯葬改革是國家推行的政策。張建虎母親去世後，鎮上負責民政的工作人員已多次上門做思想工作，同時也下達殯葬管理的通知書，是張建虎不配合。在張建虎母親下葬當天，張建虎家不少親友都在現場，執法過程中遭到眾人阻擾，為此才向警方報案。張建虎母親的遺體如今已被送往火化，骨灰寄存在殯儀館內。

平塘縣民政局殯葬服務科的說法亦相同，工作人員稱早在2017年，平塘縣就已經全面開始推行火葬制度，大多數居民都願意配合。張建虎的母親去世後，他們聯同大塘鎮政府工作人員三次上門做思想工作，但收效甚微。同時，他們也向張建虎下達殯葬管理通知書，有明確告知不能違法違規，以及拒不配合可能產生的後果，「整個事情都是按程序來的。」該名工作人員又稱，當天原本並不打算「開棺搶屍」，可惜事與願違。