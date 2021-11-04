168元片皮鴨竟只有12片鴨皮　江西餐廳：加肉要提前告知額外付錢

江西南昌一間餐廳被投訴其價值168元（人民幣．下同）的片皮鴨，上菜後竟只是一碟共12片鴨皮。

餐廳方面宣稱，南方的片皮鴨就是只有皮，如果要肉的話，需要提前預約，並額外再支付費用。



當事人點菜後發現服務員只端上來一碟鴨皮，共有12片。（影片截圖）

據當事人表示，當時有看到有一整隻烤鴨的樣品擺在當眼處，卻在點菜後發現服務員只端上來一碟鴨皮，共有12片。對此，餐廳負責人解釋，正宗的片皮鴨主要就是「吃皮」，雖然表面上是完整一隻鴨，但實際上就是一層皮，當中有充氣。負責人又稱，鴨肉較難烘烤，所以製作前廚師會提前分離鴨皮和鴨肉。

當事人隨後要求加錢補回鴨肉，但工作人員表明「加錢也沒有鴨肉」，因為製作片皮鴨需要充氣，會分離鴨皮和鴨肉，鴨肉的口感不好。如果要加肉的話就要提前告知，並額外再支付30元加工費。餐廳的廚師其後亦表示，北方的片皮鴨是連皮帶肉，南方的片皮鴨只有皮，想要肉的話需要提前預約「一鴨幾吃」，否則廚房會將鴨肉切成肉粒製做成其他菜餚。