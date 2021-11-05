華為組建五大「軍團」涉足能源物流等領域　任正非：和平是打出來

華為公司日前在東莞松山湖園區舉行「軍團」組建成立大會，五大「軍團」分別是煤礦軍團、智慧公路軍團、海關和港口軍團、智能光伏軍團和數據中心能源軍團。

華為創始人、CEO任正非及一眾公司高層悉數到場，為「軍團」授旗。



據介紹，五大「軍團」中最早建立的是煤礦軍團，組建於今年4月，由前華為運營商BG總裁鄒志磊任董事長。10月上旬，華為發文正式成立另外四個「軍團」，楊友桂擔任數據中心能源軍團CEO、陳國光擔任智能光伏軍團CEO、荀速擔任海關和港口軍團CEO、馬悅擔任智慧公路軍團CEO。

華為組建五大「軍團」。（微博）

對於「軍團」的來源，任正非此前曾稱就是把基礎研究的科學家、技術專家、產品專家、工程專家、銷售專家、交付與服務專家全都匯聚在同一個部門，縮短產品進步的周期，把業務實行顆粒化。內地傳媒報道，事實上今年以來，華為「軍團」動作頻頻。以煤礦軍團為例，在9月14日，華為與國家能源集團攜手共同發布「礦鴻操作系統」，打造智能礦山，將鴻蒙操作系統的應用從消費者領域擴展到工業領域。

任正非稱「和平是打出來的」，要讓任何人都不敢再欺負華為。（微博）

任正非亦有在成立大會上發表簡短講話，稱「和平是打出來的」，強調華為要用艱苦奮鬥，英勇犧牲，打出一個未來三十年的和平環境，讓任何人都不敢再欺負華為，「我們在為自己，也在為國家。」