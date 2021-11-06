貴州男離奇被轉走銀行存款　揭發騙徒偽造ATM機租店舖扮銀行門市

貴州張先生的一張銀行卡離奇被轉走近6000元（人民幣．下同）存款，經警方調查，發現騙徒竟然直接偽造一部ATM機，並且租下店舖扮作是某銀行新設的自助銀行門市，趁受害人插卡、輸入密碼時讀取及複製資料。



該自助銀行門市無論是裝潢或其ATM機的樣式，都與正常無異。（影片截圖）

綜合內地傳媒報道，警方接獲張先生的報案後，起初只是判定為電訊詐騙。但警莓方調查張先生近期的電話號碼及聊天記錄後，卻發現與案件沒有太大聯繫。警方隨後走訪張先生的親友，得知其身邊人沒有接觸過涉事的銀行卡。警方亦有聯繫相關銀行調取插卡、取款和使用紀錄，卻發現銀行卡被盜刷的時間，張先生並沒有使用過的紀錄。

正當案件毫無進展之際，張先生想起半個月前曾經到過一個自助銀行門市使用ATM機，但因機件故障最終沒有取錢成功。該自助銀行門市無論是裝潢或其ATM機的樣式，都與正常無異。張先生當時有將銀行卡插入ATM機的卡槽，但在輸入密碼後畫面就彈出視窗，聲稱已經暫停服務。

警方趕往調查，發現看似普通ATM機有不少古怪之處。普通ATM機只有位於上方中間位置的一個攝像頭，但該部ATM機的上方左側位置隱秘設有一個針孔攝像頭。此外，該部ATM機的畫面顯示其只提供一個非金融服務功能，與普通ATM機會提供7至8項服務有較大分別。警方立即緊急聯繫相關銀行了解，並從工作人員口中證實銀行在該處並沒有安裝過ATM機。

經過走訪調查，警方發現此前有數名年輕人與房東簽下租約，並在內部放置一部偽造的ATM機。警方先是鎖定男子關某，再憑提取該部ATM機總開關上的生物痕跡、分析關某的社會關係，再找到另外2名疑犯。警方最後將涉案3名疑犯抓獲歸案，據供述，他們是在網上購買設備，先後去多個地方進行踩點，最終選定在該處設置假冒的自助銀行門市。警方拆解該部ATM機後，發現其內部有一部路由器及手機，正是以此來截取受害人銀行卡上的資料。

從表面看來，這只是銀行新增的一處自助銀行門市，但只要有受害人按照偽造ATM機指示插卡並輸入密碼，疑犯就能得到相關資料，並帶著事後複製的銀行卡前往外省、甚至境外降級取款，獲得非法利益。