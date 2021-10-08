婚姻騙局！老公不辭而別　家婆竟是演員扮　同一小區多人中招

「婚姻從一開始就是騙局，家婆也是演員扮演的…」廣西南寧市一名廖姓女子結婚生子不到一年，丈夫不辭而別，債主登門，她才猛然發現，自己的婚姻原來從頭到尾都是場騙局。更離譜是丈夫曾同一小區另一名女子生子，同樣是騙財後抛棄母子。



廖女士而噩夢的開始是今年8月22日，丈夫姜先生突然不辭而別，留下她和嗷嗷待哺的8個月大幼兒。

隨後一些家長找上門，稱她的丈夫以可幫孩子入讀名校為由，在2021年5月至8月期間，收了24位家長149萬6000元，然後就找不到人了，已經報警。

這時廖女士才知，老公所謂的教育培訓其實是騙局，受害者還包括她的朋友，要求她替夫還錢。 最讓廖女士心寒的是這場婚姻從開始就是一場騙局。

廣西電視台報道該宗婚姻詐騙案。（新聞片段截圖）

廖女士從事醫藥工作高收入，有樓有車。2019年11月，她認識了住同一個小區熱心又健談的姜先生，很快墜入情網，發現懷孕後，2020年6月二人注冊結婚。婚前婚後，丈夫以各種名目向她要錢：父親生病要動手術，要了10多萬元；幾個月後，以資金周轉為由，再次要錢，又先後給了他 70萬元人民幣。

廖女士還出示的一份與姜先生母親的聊天記錄，她萬萬沒想到，這個從頭到尾以婆婆自居的女人，其實是個演員。

更無法接受的是，在和廖女士戀愛期間，姜先生實際上還跟另一名女子戀愛生子，而這名女子還跟她住在同一個小區，同樣育有一子；姜先生也向她借了108萬元之還了12萬就對母子不聞不問；目前張女士已帶著孩子去外地生活。