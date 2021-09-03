14歲深圳「雙料學霸」跳過中、高考　考上清華大學將一路讀到博士

北京清華大學新一屆3800餘名本科新生周四（2日）報到，其中年齡最小的為年僅14歲、來自廣東的程大拙，其通過丘成桐數學科學領軍人才培養計劃被求真書院錄取，將在清華園一路讀到博士。



生於2007年的程大拙原為深圳市耀華實驗學校的初三學生，來自該校數理學院全球華人少年數學班。據班主任介紹，程大拙對數學和物理非常喜愛，是雙料學霸，綜合成績常居全級第一。他初二選擇物理競賽後，發現需要應用到許多高等數學知識，於是又自學了些高等數學，再在數學聯賽中獲得三等獎。展望將來，他希望能在數學或數學物理學科交叉領域繼續深入學習。

今年初，程大拙經過三次選拔後脫穎而出，作為丘成桐數學科學領軍人才培養計劃的入圍者被清華大學求真書院錄取。該計劃今年才首次啟動，而求真書院成立了由數學、物理、計算機等學科長聘教授組成的書院教學委員會，教學委員會牽頭打造領軍計劃「3+2+3」的8年制本博貫通培養方案和課程體系。這即意味着被免除中考、高考、碩士生考試、博士生考試，將直接在清華從本科讀到博士。

根據課程，程大拙前3年會接受數學、物理等基礎課程的學習，第4、5年進行科研方向的探索與訓練，最後3年的博士階段則完成職業科學家的研究訓練。達到清華大學博士學位的創新成果要求後，將獲授予數學理學博士學位。