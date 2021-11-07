長沙女試衫1小時離開聲稱被迫消費5000元　店家公開CCTV證清白

10月底，湖南長沙市民章女士在當地一間服裝店挑選衣服，離店後卻在社交平台上留言，稱被該店「PUA了5000多元」，並呼籲其他網友不要進店消費。服裝店店長發現後，將對方在店內試衣1小時、試穿10多件衣服，最終沒有消費的閉路電視紀錄上載至社交平台上「自證清白」。

事件之後出現反轉，輿論開始倒向服裝店，網民紛紛指責章女士。店長稱，得悉章女士被「網暴」後，她已刪除相關影片，但至今未收到對方道歉。



事發於10月31日，章女士與男友在長沙人民西路「FIRA MOON」服裝店挑選衣服，並相中一件標價2000多元的衣服，「覺得貴，但還是硬着頭皮試衣」。 章女士隨後又試了10多件衣服，她對此解釋稱，「不可能試到一半說：太貴了，我不試了」。

章女士稱，試了一個多小時，自己決定買一件相對便宜的衣服，於是到前台詢問店長艾女士能否打折，但後者以「店裏實行會員制」為由拒絕，並稱「你都知道價格，還試這麼久？」章女士隨即被激怒，直接離店，「就在我走出去時，聽到店員用長沙話謾罵嘲諷我」。

當晚9時半，章女士在社交平台上找到艾女士的社交帳號，並留言稱被後者的服裝店「PUA了5000多元」，呼籲其他人不要到該店消費。艾女士立刻在評論區回覆，稱根本不存在這種現象，並認為前者的言論有損店舖名譽，於是私信章女士溝通，但未獲回應，隨後她留言稱會放出監控片段自證清白，章女士則回應「一定記得@我」。

當晚，艾女士將對方試衣服1個多小時、試穿10多件衣服的過程放上網，稱對方最終沒有付款消費，輿論開始反轉，網民開始「網暴」章女士。11月1日，章女士再到服裝店與艾女士通話，並承認自己做錯，希望後者能夠刪除影片並就此事道歉。惟艾女士拒絕，並要求對方將有關店舖的不實言論刪除並道歉，雙方僵持不下甚至發生言語衝突。

店長：已刪除影片，未獲對方道歉

艾女士稱，當日她向章女士推薦了幾款衣服，當對方諮詢衣服價格及折扣時，她已告知店舖是實行會員制，非會員只能按吊牌價購買，並詳細說明成為會員的條件和優惠。當時，章女士沒有正面回覆，而是表示希望能夠多試幾件衣服，「她還試了一些折扣款的衣服，按照規定，折扣款的商品是不能試穿的，但當時店裏人少，我還是讓她試穿了」。

艾女士續稱，在試穿1個多小時後，章女士手拿一條褲到前台準備結帳，並繼續要求打折，於是她拒絕並解釋「你不是會員，沒有理由給你會員價」。對於章女士曾稱被店員謾罵一事，艾女士否認此說法，「我看她試穿1個多小時不買，就嘟囔一句『知道價格還試了這麼久，好玩吧？』」。

她解釋，將章女士試衣的閉路電視紀錄放上網只是為了自證清白，事前亦得到對方的許可，「放出視頻後，愈來愈多的網友站我這邊，她可能是頂不住壓力，就銷號了，還到店裏找我，希望我能刪掉視頻並向她道歉」。艾女士認為自己沒有做錯，拒絕道歉，「試了1個多小時衣服，離開店鋪連句謝謝都沒說也就算了，事後還在社交媒體上造謠，同意放出視頻又希望我刪掉」。

律師：雙方協商不成可上訴至法院

湖南睿邦律師事務所執行主任劉明認為，商家經過消費者同意後，可以將包含消費者形象的監控畫面公布；若沒有事先通知消費者就擅自公布影片而對消費者造成困擾，商家可能侵犯消費者的肖像權。因此，商家獲得許可發布監控自證清白的行為是沒有問題。

他表示，消費者在社交平台上造謠商家言論的行為，涉嫌損壞商業信譽罪，「消費者捏造了虛假的事實，損害了商家的商業信譽，輕則按照治安處罰法來處理，嚴重的話會構成刑事犯罪」，並建議雙方應進一步協商，如果協商未果可上訴至法院，等待法院判決。