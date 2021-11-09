北京網紅柴犬拍賣16萬成交　新主人湊錢拍下冀為牠帶來新生活

8歲大的雄性成年日本柴犬「登登」，2014年被寄養至一間寵物學校，由於主人一直失聯，牠上月被北京朝陽法院以司法拍賣的方式「找新家」，最終以160,010元（人民幣，下同）成交。

然而，在天價成交的背後，是登登遭遺棄、因原主人失聯兩度被拍賣的故事。更令人關心的是，到底神秘的買家是誰？為何會出如此高價買狗呢？



登登被寄養在寵物學校多年。（微博＠阿里拍賣）

《紫牛新聞》報道，舒先生以最高應價勝出，成功得到登登。舒先生稱，早於2018年登登首次被朝陽法院拍賣時，自己就已關注到牠，「當時覺得寵物拍賣很特別，登登也很可愛。但那次並沒有參拍，因為我想牠會很火爆，應該算是『吃瓜』的心態吧」。

據了解，在登登首次拍賣中，原主人肖先生及時出現與寵物寄養機構達成協議，該次拍賣被中止。雖然肖先生付清寄養和狗糧費用，但他未有按承諾接走登登，並再次失聯。直至今年10月18日，登登再次被拍賣。

擔心登登變成收割流量的「商品」

舒先生稱，10月18日當天收到一則短信，提醒他關注的「成年日本柴犬一條」法院已再次上拍，「那天晚上，我一直很猶豫，總感覺牠在跟我說，『我們的緣分還在』」。同時，他擔心若登登被一些直播的機構拍下，會變成收割流量的「商品」，「想來想去，我覺得如果最壞的結局我不能接受，那我就自己書寫這個結局」。最後，他當晚繳納了100元的保證金報名拍賣。

對於以「天價」購買柴犬，舒先生表示，自己只是一個普通的打工人，繳納尾款時更要東拼西湊才集齊現金。他坦言，在自己競拍成功後，母親一直很困惑，不理解他為何要花巨額拍賣柴犬，「我跟她說，媽媽你以前跟我講了很多道理，現在我希望它們能在現實裏成真。錢應該花在值得的地方，金錢和生命相比不值一提」。

舒先生曾養過貓狗，他知道8歲對於狗而言算是高齡，「但我還是希望牠能來到我身邊。因為生命的意義在於經歷，我希望在牠在我們身邊的時間，能帶牠看更多的世界，更多的人，過更多和在寵物學校不同的生活」。他又稱，自己購買登登並不是因為希望牠成為焦點，又稱知道有很多人關心牠，雖然自己不懂如何攝影和拍攝影片，但以後會不定期向大家展示登登的生活，讓所有關心牠的人放心，更希望可以與登登回饋大眾的愛和關心，讓更多人關心法治，關心慈善。

據朝陽法院方面透露，11月4日，登登競拍價落槌後，身在國外的原主人肖先生再次聯繫法院，希望能撤銷拍賣，最後被法院明確拒絕。登登所在的寵樂會寵物學校負責人劉先生表示，不理解肖先生為何要在拍賣結束後再次出現，寵物學校將會配合完成最後的司法程序，「只希望登登的新主人可以照顧好登登，不要讓牠再次經歷這些」。

律師：原主人提出異議，法院有權駁回

北京德翔律師事務所主任、北京市律師協會民法專業委員會副主任安翔律師表示，拍賣結束但手續未完成的情況下，原主人有權對拍賣提出異議，法院需要考慮和保護好買受人的權益，有權駁回。

安翔表示，《最高人民法院關於人民法院執行工作若干問題的規定（試行）》中第49條規定，拍賣、變賣被執行人的財產成交後，必須即時錢物兩清。委託拍賣、組織變賣被執行人財產所發生的實際費用，從所得價款中優先扣除。所得價款超出執行標的數額和執行費用的部分，應當退還被執行人。因此，在舒先生完成所有款項支付後，原主人肖先生將不會繼續被列入法院的失信執行人名單，但需要繳納滯納金。

安翔提到，寵物作為主人的「伴侶動物」，是需要得到主人的愛護，一個合格的主人會小心維護他與伴侶寵物之間的情感連接，因此具有生命特徵的寵物與桌椅等其他被執行財產相比有一定的特殊性，法院在處理相應的案件時需要考慮被執行人的情感利益。惟在本案中，肖先生兩度失聯且長期沒有過問登登的生活狀況，因此法院按照判決對登登原主人進行強制執行，將登登司法拍賣是合乎法律精神，也不會傷害到被執行人的情感利益。