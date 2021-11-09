中國隊EDG奪得LOL世界冠軍　多地學生誇張慶祝：露乳吃糞燒下體

中國內地電競戰隊EDG奪下《英雄聯盟》（LOL）S11世界冠軍，許多賽前曾發出「祭品文」的學生一一兌現，做出了露乳房、燒下體、吃糞便等誇張行為，還傳出有一間職校的學生半夜在校內遊行，甚至將懸掛的五星旗換成了EDG的隊旗，嚇得校方緊急出面說明。



從網路上流傳的影片及照片可以發現，遊行發生在陝西省咸陽市的楊凌職業技術學院，當晚有大群學生舉著EDG的隊旗在校園內遊行，並一邊大喊著：「EDG牛逼！」

其中一支影片更顯示，有學生將EDG的隊旗升上了旗杆，並疑似將原本掛著的五星旗給降了下來。

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事件傳出後隨即引來罵聲，校方也緊急回應，稱EDG奪冠之後，校內個別電子競技愛好者情緒激動，在南校區校園內空置旗杆懸掛EDG隊旗，但被學校值班人員及時發現並制止，不存在降下五星旗的情況。校方並強調，相關詳細情況學校正在進一步調查、核實。

此外，也有許多學生在賽前發出了誇張的祭品文，於奪冠後各自兌現，包含女生露乳房寫上「EDG牛逼」、男生在褲襠內放火燒下體，以及直接從馬桶挖糞便食用等。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】