今年各大品牌的旗艦遊戲手機發布期間發生了一件很有趣的事，一位數碼博主轉發聯想拯救者Pro 首發「中置彈出前攝」設計的消息時，評論區排名第一的評論是：這個設計是怎麼說服領導簽字呢？

當時聯想官方還未宣佈設計用途，社交媒體也有一部分普通用戶持有和熱評一樣的觀點，認為這可真是年度迷惑設計。但從電競遊戲的角度看，它還是具備一定合理性的，中置彈出前攝主要是為遊戲主播群體所設計的，滿足主播在橫屏遊戲的狀態下，邊玩遊戲邊直播的需求。

人們的不理解，恰恰說明了現在遊戲手機和主流手機差異性越來越大了。

1. 越來越極致的遊戲手機

把時間撥回兩三年前，遊戲手機還在面臨真假需求的爭論，理由也很簡單，因為遊戲手機和主流手機的差異性太小，當時的遊戲手機大多都是驍龍8 系旗艦芯片加上RGB 燈設計的產品，和主流旗艦的差異性太小，即便是在遊戲體驗上也沒有什麼差異。

但經過近三年的發展，遊戲手機無論是硬件、外設、還是系統，和主流旗艦的差異越來越大，在遊戲體驗上也有了差異性可言。像現在遊戲手機都會在手機邊框上加入虛擬壓感按鍵，模擬遊戲機在射擊遊戲或FPS 遊戲中，通過增加按鍵的方式加快操作速度。對於競技遊戲來說，操作速度對結果的影響是巨大的。

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而「中置彈出前攝」這種硬件設計更是幾乎將遊戲手機拉到了主流旗艦的對立面，這種看似「迷惑」的設計和大眾需求是難以相融的，也就是遊戲主播才有邊打遊戲邊視頻的需求。為了視頻把手機橫放，雙手才能操作，怎麼看都和日常視頻需求不相符。

此外，像中置Type-C口充電、雙震動馬達等硬件設計也是遊戲手機上才會有的，產品硬件幾乎全部為遊戲場景而優化。遊戲手機外設則進一步強化了遊戲場景下的體驗。

手機畢竟是便攜式移動設備，散熱能力並不會特別強，但對於遊戲場景來說，手機太燙可不行，為此ROG 遊戲手機、黑鯊遊戲手機等都在強化自身機器散熱設計的基礎上，都提供了外置風扇來進行散熱。

外加遊戲手柄更是常見操作，加上外置風扇和手柄等，遊戲手機的重量可就真接近半斤了。主流廠商花了多大代價才把手機做輕做薄一點點，但在遊戲手機這些彷彿都不存在，只要遊戲體驗好，加上外設厚重一點也是可以接受的，幾乎和主流旗艦的設計思路截然相反。

系統也是一樣，除了像主流手機都會加入的遊戲模式，像聯想拯救者Pro 這款遊戲手機甚至為了遊戲常用的橫置場景，為手機提供了橫向UI 設計，像系統主屏、主流系統應用、負一屏等界面都加入了橫屏顯示。

從近幾年遊戲手機的設計發展，它們和遊戲PC 設計速度越來越像，都是依靠硬件、外設乃至系統上的調整，以獲得更好的遊戲場景體驗。

在獲得更極致遊戲體驗的同時，遊戲手機也放棄了作為手機、或者和主流旗艦手機一致的設計思路，​​外設在加上手機本體，導致體積和重量都更大，和手機的主流輕薄化設計相異。中置充電口、鏡頭等設計，和主流手機使用場景也是相反的。

從性價比版驍龍8 系手機到現在越來越極致的設計，遊戲手機與主流旗艦的差異性越來越多，甚至是相反的，這為它贏得了不少遊戲用戶的認可。

根據個推大數據發布的專業遊戲手機大數據報告，從2019 第一季度到2020 年第一季度遊戲手機的市場規模都呈現出增長的趨勢，而較早入場的黑鯊、努比亞紅魔、華碩ROG 則佔據了最大的市場份額。

只是，越來越極致的遊戲手機在贏得手遊用戶認可的同時，也將普通用戶拒之門外了，遊戲手機產品越做越好，但終究只是小眾市場。

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2. 產品很好，但依然小眾

看完今年幾款新遊戲手機後，我和朋友小吳探討了一下，得出的結論是遊戲手機越來越棒了，但非重度遊戲用戶的我們，真的不會選擇買，無論是手機造型還是硬件功能，都太勸退了。

首先就是外形勸退，遊戲手機慣用的X 型後蓋和RGB 跑馬燈，真的就是蘿蔔青菜各有所愛，作為普通用戶真的接受不了這樣的設計。畢竟手機作為朝夕相伴的設備，除了功能性價值，它也擁有和衣服、提包一樣的配飾價值。

遊戲手機慣用的X 型後蓋和RGB 跑馬燈，真的就是蘿蔔青菜各有所愛，作為普通用戶真的接受不了這樣的設計。（愛范兒授權使用）

而真的會選擇遊戲相關配飾的用戶，大多也是認可遊戲文化或重度遊戲用戶，要讓女性乃至普羅大眾接受這樣的配飾，恐怕還是有不小的難度。

再就是硬件設計勸退， ROG 遊戲手機3 價格為3999 元人民幣、聯想拯救者Pro 價格從3499 元人民幣，距離主流「中杯」旗艦4000 元價格檔位越來越近了，難免會被對比。

對於大眾來說，遊戲手機上的橫置前鏡頭、電競化UI 多多少少有點「迷惑設計」的意思。而且，遊戲手機為了實現更好的雙揚聲器效果，手機的額頭和下巴會比普通手機更寬。反觀4000 元的中杯旗艦，雖然沒有超大杯旗艦那麼全面，但也能算得上是水桶機了，在主流場景應用中體驗並不會差。

談到遊戲手機，我們總是會把它和遊戲PC 以及遊戲主機做對比，作為一款遊戲硬件，遊戲手機廠商們並沒有得到太多Google 和高通這兩家的幫助，在他們沒有推出專項硬件或功能時，遊戲手機想要覆蓋到更多人無疑是極為艱難的。

而且手遊市場和主機遊戲、PC 遊戲市場並不一樣，最近幾年的流行手遊，大多都是以端遊為主，根據Sensor Tower 統計的遊戲收入數據，2019 年手遊收入排行榜中大多都是《王者榮耀》、《和平精英》這種流行端遊。

根據Sensor Tower 統計的遊戲收入數據，2019 年手遊收入排行榜中大多都是《王者榮耀》、《和平精英》這種流行端遊。（sensortower.com）

真正流行的獨立手遊少之又少，遊戲手機廠商無法聯合第三方遊戲開發商推出足夠吸引力的遊戲組合，從遊戲手機的宣傳營銷也側面正面這一點，如聯想拯救者Pro 在宣傳時強調的也是電競遊戲體驗。

針對電競遊戲而言，使用主流的旗艦手機也能獲得不錯的遊戲體驗，此前iPad mini 發佈時就被稱為是最適合玩手遊的設備之一。硬件和功能越來越偏遊戲場景的遊戲手機能獲得重度遊戲用戶的認可，但廣大的非重度遊戲群體是否願意花近4000 元購買一台遊戲手機，這可能還要搭上一個問號。

手機造型、功能設計、以及遊戲內容，勸退了一批又一批用戶，現在的遊戲手機終究還是一個小眾市場。

市面上遊戲手機品牌的數量也側面印證了遊戲手機市場是小眾市場的結論，2010 年代時，智能手機大潮興起，光國內的手機品牌就近十家，而現在遊戲手機品牌還是以黑鯊、努力比亞紅魔、華碩ROG、聯想拯救者係列等為主。

根據個推大數據統計的專業遊戲手機數據，黑鯊、紅魔、華碩ROG 等三家幾乎佔據了2020 年Q1 所有遊戲手機市場。從出貨量來看，數據統計機構IDC 最近發布的2020 年第一季度出貨量統計數據來看，華為、OPPO、vivo、小米、蘋果佔據了總出貨量的95% 以上，遊戲手機大多處於「其他」類的3.4% 中，而且這其中還有三星等品牌。

近三年之後，遊戲手機市場還是小眾市場。

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3. 遊戲手機或許能為手機設計提供更多新鮮感

對於大眾消費者來說，遊戲手機的價值可能不是直接購買使用，而是遊戲手機上的某些設計普及到大眾產品當中，為越來越相似的智能手機，提供一絲新鮮感。

最近幾年的手機越來越像了，今年的旗艦手機正面幾乎都採用了挖孔全面屏設計，而背面則均為多攝設計，這讓手機之間的外觀差異性越來越小。為了突出差異性，手機廠商在幾乎都開始折騰手機後蓋，AG 磨砂玻璃、陶瓷、玻璃，各種設計輪番上陣。

為什麼會這樣？

其實原因並不復雜，因為整個手機行業都在追求智能手機設計的最優解，更大的屏佔比、更輕薄的機身、一體化的設計。手機產業供應鏈會優先推動相關技術的研發，挖孔全面屏就是現階段實現高屏佔比的最佳方案之一，它比機械式的彈出鏡頭設計更剩內部空間，對於寸土寸金的手機內部空間來說價值就很高了。

此外，儘管OPPO 已經在去年展示了屏下鏡頭樣機，但從實際顯示效果來看，還是會有一些遺憾，從某些角度看，還是能看到一小塊變色區域，也就是屏下鏡頭所在的位置，離它真正大量商用還有一段距離。

愛範兒上手vivo APEX 視頻片段（愛范兒授權使用）

在手機廠商們都在追求全面屏設計的最優解時，難免讓外觀造型顯得類似。最近熱議的百瓦快速充電也是一樣，在手機電池容量、材質未能取得突破的今天，追求更快的充電速度就是當下手機發展的最優解之一。

對於最優解的持續追求，難免會讓手機市場顯得相似，但遊戲手機卻能為手機設計提供新鮮感，因為遊戲手機廠商追求的最優解和大眾手機並不一樣。從最近幾年的遊戲手機設計發展中也可以看出，它們追求的是盡可能通過硬件、軟件的調整提升遊戲場景下的體驗。

像是2017 年首發高刷新率屏幕的遊戲手機Razer Phone，一上來就用上了120Hz 刷新率屏幕，而後一加、小米、vivo 等廠商緊跟其後，高刷新率屏幕逐漸從遊戲手機普及到了整個智能手機領域，連1598 元人民幣起售的中端機iQOO Z1x 都用上了120Hz 高刷新率屏幕。

原本出現在黑鯊、紅魔等遊戲手機上的液冷散熱，現在也逐漸普及到了OPPO 、三星等旗艦手機上。

走到今天的遊戲手機，無論是在功能還是設計上都越來越偏向遊戲相關場景，產品越來越極致，這為它爭取到到電競遊戲用戶認可的同時，也讓它脫離了大眾，成為智能手機市場中碩果僅存的小眾市場。

這種更極致化的產品追求，儘管難以為大眾所接受，但只要遊戲手機持續的發展下去，它身上的某些設計就越有可能被主流智能手機所應用，進而為越來越固化的手機設計帶來新鮮感。

【本文獲「愛范兒」授權轉載，原文：越來極致的遊戲手機，能為手機設計帶來新鮮感嗎？】