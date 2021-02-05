撰文： 中關村在線 最後更新日期： 2021-02-05 14:49

在全球電子遊戲行業蓬勃發展、電競進入爆發期的今天，全球知名傢俱及家居用品零售商宜家（IKEA）攜手ROG，推出針對中國及全球遊戲玩家的電競傢俱及家居產品系列，藉助雙方在家居生活及遊戲領域的洞察與專長，為中國及全球市場的玩家帶來更好的遊戲生活體驗。宜家電競系列新品涵蓋電競桌椅、儲物收納櫃及配件等30餘款產品，1月29日在宜家中國大陸市場全渠道發售，並計劃在未來登陸全球其他市場。

宜家希望通過電競系列新品，在家中創造健康舒適、整潔有序、富有個性及遊戲氛圍的空間，為玩家帶來更好的遊戲生活體驗，讓遊戲生活更好地融入家居生活空間。此次合作，宜家選擇位於上海的宜家產品研發中心為基地，並首次將中國大陸市場作為跨界合作新品首發地，體現了宜家深耕中國市場的決心，也是宜家中國貫徹「未來+」發展戰略並致力於成為宜家全球市場的潮流風向標的又一新主張。

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攜手玩家國度共創優質遊戲生活體驗

數據顯示，中國遊戲用戶規模近10年來呈遞增趨勢，從2010年的1.96億增長到2020年的6.65億人次。快速增長的遊戲用戶群體對優質的居家遊戲生活體驗有着廣泛的需求。宜家了解到遊戲玩家群體的真實需求，通過自己在家居生活領域的專長，為中國及全球超過30億遊戲玩家創造更舒適健康的居家遊戲體驗。

「宜家相信遊戲的力量！遊戲是一個放鬆、獨立、樂趣的來源，併為人與人之間的聯結提供了一個新的方式。通過遊戲，人們還能培養解決問題、團隊合作和溝通方面的技能。而這些也是我們想在家裏擁抱和實現的！這也是為什麼宜家的目標是為大眾創造健康舒適的遊戲環境，和富有個性的遊戲氛圍，從而帶來出色的遊戲體驗。」宜家中國區總裁安娜·庫麗佳(Anna Pawlak-Kuliga) 表示。

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此次，宜家選擇位於上海的宜家產品研發中心為基地，與ROG玩家國度從前期調研玩家的遊戲生活及需求入手，共創選品、設計及開發電競傢俱及家居用品。宜家是家居生活領域的專家，而ROG玩家國度則對遊戲玩家的需求有着深刻的洞察。宜家與ROG玩家國度合作，將確保雙方各自發揮所長，打造出既能滿足遊戲玩家日常遊戲需要，又能更好地融入其家居生活及整體家居的解決方案，為遊戲用戶提升遊戲體驗。

「宜家和ROG玩家國度有很多共同點，我們都充滿好奇心，想要了解玩家和滿足他們的需求。「華碩電腦開放平台中國區總經理俞元麟表示，「宜家是居家生活領域內的強者，而ROG也是電競硬件和技術方面的專家。我們聯手合作，不僅可以造福遊戲玩家，還能與他們共同創造優質的居家遊戲新體驗。」

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宜家電競產品系列——連結遊戲與居家生活

宜家相信遊戲生活與家居生活並非兩個世界。電子遊戲給遊戲玩家們帶來了愉悦感、成就感和與他人的聯結感，對於有些玩家來說遊戲就是生活。在電子遊戲的主要場景——家，玩家也需要相應的家居解決方案，在家中創造舒適、有序、富有個性及遊戲氛圍的空間，以滿足他們在遊戲過程中對舒適感的需求、幫助提升遊戲體驗，同時也能讓遊戲空間更好地融入家居空間，讓遊戲生活更好地融入家居生活。

基於宜家民主設計理念，宜家希望打造民主化的遊戲生活體驗。即通過提供多樣化的產品和解決方案組合，為不同預算、個性、生活狀態的人們創造遊戲空間。

對於專業和深度玩家，宜家電競系列新品可以幫助他們在遊戲時獲得更佳表現。舒適且符合人體工學的桌椅可以幫助他們贏得持久戰的勝利，獲得健康舒適的遊戲體驗；穩固的傢俱和配件能夠滿足他們的精準度要求;儲物空間還可用於收納整理硬件設備、遊戲配件和線纜等雜物，幫助他們在遊戲過程中更專注。

而對於遊戲愛好者，宜家創造的遊戲空間也能和生活空間有機結合，除了幫助空間多功能化之外，也能讓遊戲空間融入不同的家居風格。比如：通過鍵盤和遊戲配件的收納，能在同一個空間內實現從工作/學習空間到遊戲空間轉換；通過收納解決方案將飲料、零食、雜物整理有序，讓玩家更專注高效；隨着燈光、海報等氛圍裝飾的變化，能幫你創造沉浸式的遊戲氛圍。

此次，宜家電競系列涵蓋電競桌椅、儲物收納櫃和配件等30餘款產品。其中UPPSPEL烏浦斯皮系列為宜家和ROG玩家國度的聯名系列，聯名產品種類涵蓋電競桌、儲物收納櫃、釘板、機箱託、海報等傢俱及家居用品共計7款產品。除此聯名系列之外，本次首發的電競新品種類涵蓋電競桌、電競椅、桌面等大件傢俱；也包含杯架、鼠標線夾、脖墊、靠枕、手機支架環形燈、地墊等家居配件。

宜家電競系列新品將於2021年1月29日在中國大陸市場全球首發。產品發售渠道包括宜家商場、宜家官網、宜家官方購物APP及宜家天貓旗艦店。

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