廣州8歲童屋苑遊樂場墮井身亡　業主揭井蓋僅4厘米厚斥形同虛設

廣東廣州一名8歲男童，上周六（6日）在星匯雲城小區的遊樂場玩耍時踩斷井蓋，後不慎墮入消防取水井致溺亡。不少業主被物業管理公司和發展商的處理方式及態度激怒，並直指井蓋僅為一層薄水泥板，形同虛設。

《中國基金報》報道，涉事小區剛建成不久，但因為工程質量、高速公路噪音等問題，多次發生業主維權。



男童在星匯雲城小區遊樂場玩耍時墮井，出事位置現已圍封。（微博＠靜靜靜靜姨）

事發於上周六傍晚6時半，出事男童與朋友在小區遊樂場玩，6時35分走入遊樂場旁的綠化隔離帶，並在井蓋上跳躍玩耍；5分鐘後，井蓋意外斷裂，男童墮入井中，同行的朋友就近向保安求助。當值保安6時42分到達現場查看，但發現現場水深情況不明，不敢貿然施救，於是報警求救，並由物業中心人員向屬地街道辦、派出所作報告。當晚7時，消防員到場救援，約50分鐘後救出男童，隨即將他送往廣州南方醫院，後搶救無效死亡。

現場圖片顯示，斷裂的井蓋僅為薄薄的一層水泥板，目測厚度約4、5厘米，另一塊未斷裂的水泥板也有輕微變形。不少業主質疑，該消防井緊挨着小區遊樂場，平時孩童眾多，卻沒有任何的安全提醒或警示，也沒有圍欄等安全防護裝置，而井蓋又形同虛設，「但凡一項做到位都不至於殞命」。

此外，業主質疑保安和物業人員處理不當，沒有應急管理能力，過度依賴消防員，從而浪費了寶貴的救援時間。不少業主在事發後自發組織獻花悼念活動，卻遭到保安阻攔，進一步加劇業主的不滿。

周一（8日），涉事的越秀物業廣州公司發通報交代事件，指對本次事件感到十分悲痛，並就物業管理的疏失鄭重道歉，將盡全力處理好遇難者的善後工作，積極回應並盡最大努力解決家屬的合理訴求。目前，公司全力配合政府相關部門做好事件調查、遇難兒童善後等工作。

事發小區多次發生業主維權

公開信息顯示，涉事的廣州星匯雲城小區，於2014年11月由越秀地產以總價66億元（人民幣，下同）的價格競拍獲得，最早一期2015年開售，而最近一期是2018年開盤，目前仍有新屋在售。不少業主是近期才收樓，但他們都在網上投訴工程質量存在一定問題，且持續反映小區旁的高速公路有噪音問題，而發展商沒有採取必要的降噪措施。

此外，星匯雲城開賣時以配套名校「廣州大學附屬小學」為重要賣點，但建校項目遲遲沒有動靜。2018年8月，有業主諮詢白雲區教育局，後者以「只是計劃在那裏建一所公辦學校」回應。廣大附屬中學則稱，學校開發初期，「廣大附、開發商和教育局三方有一個意向合作協議，但是開發商過早宣傳造成了社會不良影響」。經多方溝通，2019年1月23日，星匯雲城小區配套小學確定為廣大附小。