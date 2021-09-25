3子女上學途中離奇身亡警卻不予立案　雲南父母苦候「真相」13年

來自雲南的一對夫婦，這些年來一直在探尋、等待着一個「真相」。事緣13年前，他們在老家留守讀書的三個孩子上學途中離奇失蹤，直到四天後才被人發現，可惜經已逝去。當時警方鑑定，孩子們因飢餓、寒冷、勞累、驚恐等多種因素，導致體力衰竭致死，遂決定不予立案。然而兩夫婦難以接受此結論，因為案中疑點重重，例如孩子身上衣服不翼而飛等，遺體所在位置與去學校的方向正好相反等，遂希望警方能重新立案調查。



申開英與丈夫鄧率為鎮雄縣潑機鎮潑機村村民，育有大女兒鄧瑩、二女兒鄧月、三兒子鄧虎和四女兒鄧竹。為了生計，他們早年便前往昆明打工生活，孩子們起初一同跟去，可是後來基於壓力，老大和老二率先被送回老家。2008年，由於到了上小學的年紀，兩夫妻遂將老三鄧虎連同老四也送回老家，當時鄧虎和兩個姐姐在潑機鎮李官營小學讀書，四個孩子的生活起居則由住在附近的爺爺奶奶照顧。

同年4月22日，姐弟三人一如以往結伴步行上學，惟下午，學校多名老師致電爺爺奶奶稱不見孩子。各方尋找一夜後，孩子依然杳無音訊，夫妻兩人匆匆趕回老家動員親友們一同找人，還為此印了200份尋人啟事。可蹊蹺的是，貼在鎮雄縣城的尋人啟事都良好無缺，然而貼在潑機鎮內的卻離奇地被人撕了大半。

三個孩子上學途中離奇死亡。（極目新聞）

至24日，有村民在龍王山遊玩時發現了幾個書包，聞訊趕至的鄧率確實其就是自家孩子的書包，可詭異的是，現場只見書包，不見人影。又過了兩天後，即離奇失蹤事件的第4日，眾人才終於在龍王山的另一處山頭上發現孩子，可惜他們已撒手人寰，申開英悲痛得當場昏厥。

根據警方發布的鑑定結論通知書，姐弟三人被認定為「飢餓、寒冷、勞累、驚恐等多種因素導致的體力衰竭所致死亡」。2014年7月24日，即事發6年後，鄧率才收到警方出具的通知，指當局經審查認為沒有犯罪事實，遂根據相關規定決定不予立案。

夫妻二人對此結果表示難以接受，據鄧率憶述，當年二女鄧月和三子鄧虎在同一處被發現時均面朝地面，當中兒子腹部位置有幾塊青紫痕跡。更可疑的是，孩子們身上的衣服不翼而飛，卻於遠在數十米外的一棵樹上被找到，鄧率質疑即使是像他這樣的成年人，也不容易把衣服掛到那樹上。至於大女兒鄧瑩在離姐弟倆約400米處位置被找到，據鄧率形容，當時女兒雙手緊握，眼睛睜得大大的。

案中疑點還有不少，除了人和書包被發現的位置相隔至少半小時的距離外，孩子被發現的地方也與學校方向正好相反。再者，鄧率稱當年孩子的遺體被發現時，半山腰上曾出現一名行跡十分可疑的男子，可惜他們當年未有拍照或影片為證。

夫妻二人在到孩子的墳前。（極目新聞）

申開英表示，這些年來每當回到老家去到孩子的墳前，她都忍不住回想當年的情形，而四女鄧竹也因事件受到心理創傷，反覆做着關於這事的噩夢，也不敢獨自回老家。兩夫妻下定決心一定要查清楚事件的真相，為此多次向警方提出覆議申請，希望能重新立案調查。

日前，鎮雄縣公安局相關工作人員表示，當局高度重視事件，目前正在積極處理。