西安月子中心疑虐新生兒　涉事員工被警帶走接受調查

近日，陝西西安一間月子中心，被曝有工作人員對新生兒作出一系列虐待行為，引發關注。目前，涉事月子中心回應指，已經報警處理，事件還在核查中。



周二（9日），一名自稱為新生兒母親的網民發文指，西安悅長安月子中心是當地一間口碑優秀的月子中心，自家孩子自10月23日至11月5日期間在該月子中心進行夜間託管。直至11月6日才從其他家長處得知，自家孩子遭到工作人員劇烈晃動、捶胸、掌摑等虐待。

據閉路電視畫面顯示，一名月子中心工作人員為新生兒做護理時，用力搖晃嬰兒身體，並拍打頭部，期間嬰兒有哭喊。

網民評論：

「喪心病狂，令人發指」。



「能以刑事罪處理嗎」。



「不知道有多少個孩子被折磨」。



「這麽小的寶寶，沒耐心就不要做這份工作嘛」。



「嬰兒腦子沒發育好，這樣子搖晃很容易受傷或者死亡」。



自稱為新生兒母親的網民發文指，自家孩子在西安悅長安月子中心的工作人員劇烈晃動、捶胸、掌摑等虐待。（海報新聞）

對此，涉事月子中心回應表示，涉事工作人員因個人原因情緒不穩，在工作時出現不當拍打寶寶的情況，公司已第一時間停止其所有工作並對其進行調查。

月子中心又指，事發後，該工作人員已擇機向寶寶的母親下跪致歉。目前，該工作人員已交由警方處理，事件正在調查當中。月子中心又說，涉事家長在互聯網上的言論誇大其詞，不尊重事實，公司絕不存在虐嬰的情況，公司將積極配合公安機關調查處理此事，並保留追究造謠傳謠者法律責任的權利。