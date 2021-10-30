20歲台男慘遭11位同事「職場暴力欺凌」痛毆致死　凌虐方式超恐怖

台中市大甲區發生殺人案！20歲蔣男疑因工作糾紛，29號早上遭11名男子強押至他處，眾人以木棒、徒手毆打凌虐致死，遺體遭運往彰化棄屍。其中涉案盧男犯後畏罪到第三警分局報警，警方掌握11人行兇，已逮捕10人，另1人鎖定追緝中。



台中地檢署囑託彰化地檢署代為相驗，當地檢察官指揮大甲警分局漏夜偵查，釐清犯案動機，是否集團分工殺害。全案朝殺人罪偵辦。

20歲蔣男疑因工作糾紛，日前遭11名嫌犯強押至他處，眾人以木棒、徒手毆打凌虐致死，遺體遭運往彰化棄屍。其中涉案盧男犯後畏罪到第三警分局報警，警方掌握11人行兇，已逮捕10人，另1人鎖定追緝中。（聯合報授權使用／報系資料照）

據了解，這起殺人案發生在29號早上，20歲從事粗工蔣男已與同事發生糾紛，遭11名同事強行擄走，帶到台中市郊區，眾人以木棒、徒手毆打、凌虐致死。其中，馮姓主嫌家住彰化，有地緣關係，夥同眾人將遺體運往彰化縣埤頭鄉棄屍。

盧姓男子犯後畏罪，自行到台中市警察局第三分局自首「我們殺人了」，警方通報大甲警分局。警方表示，涉案嫌犯有11名年輕男、女，均20多歲，目前仍在進行警詢筆錄，了解犯案動機。另1人在逃，警方已掌握行蹤追緝。

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