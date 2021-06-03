「躺平、內卷」的本質是什麼？董明珠：年輕人更應該追求精神財富

撰文： 中關村在線 最後更新日期： 2021-06-03 08:00

不同時代有不同的年輕人，就有不同的時代的新興詞。因為在「躺平」和「內卷」等新詞熱詞背後，其實完全可以被視為當前社會的縮影。尤其是「躺平」，近期刷爆了各大社交媒體。對於當代年輕人的頹廢，有人斥責，有人同情，有人理解，董明珠卻道出本質。

格力電器董事長董明珠在第四屆全國青年企業家峯會上表示自己搞不懂最近媒體所説的「內卷」和「躺平」這些新詞，但知道年輕人在這個物質不匱乏的年代，更應該追求精神財富。

聽話聽音，董大姐一番話雖然看上去冠冕堂皇，但細細琢磨我感覺已經觸到了問題的本質。其實什麼內卷什麼躺平，説白了就是通過國家改革開放以及父輩們的努力，現在很多年輕人已經不愁吃穿，但又因為缺乏更高的精神追求，從而選擇一種消極的生活方式。

相關圖輯：「躺平主義」內地瘋傳，即睇《躺平即是正義》原文▼▼▼

+ 5 + 5 + 5

這不禁令筆者想起此前一篇報道，説的是現在建築工地已經看不到年輕人了，大多是四五十乃至六七十的中老年人為主。原因在於如今的年輕人在父輩們的努力下已經不需要再吃苦了，但在競爭如此激烈的社會環境下衝破階層又極度艱難，所以很多人選擇「躺平」。

年輕人選擇「躺平」，其實這並非完全是自身的問題。鳳凰民調發起網絡投票，徵集網友對「躺平」的觀點態度，數據顯示，六成網民對年輕人「躺平」表示理解同情。這足以説明社會發展達到某種階段後，停滯不前的狀態已經被更多的人所共識。

這便是所謂的「內卷」。畢竟如今早已不是40年前改革開放初期，早已不是遍地是黃金的年代。如今社會留給年輕人的機會和資源實在太少了，即使所有人都在努力，那麼猶如千軍萬馬過獨木橋，其結果未必會有什麼太大的差異，這可能也是年輕人躺平的真實心態。

相關圖輯：豆瓣封鎖多個「躺平小組」禁相關討論 網民：躺平又沒傷天害理▼▼▼

+ 3 + 3 + 3

董明珠在與新東方董事長俞敏洪交談時也表示，「我們這一代的企業家還是要為激起中國的年輕人的奮鬥精神做點事情的，不能鼓勵年輕人天天打遊戲、貸款消費，要讓年輕人努力為中國多創造財富，要講奮鬥精神」。

不過問題的關鍵是，與其説教年輕人去將奮鬥，不如給年輕人多創造一些機會。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】