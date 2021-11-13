四川通江兩萬野豬肆虐啃食農作物　專業隊伍搏鬥兩天半僅捕殺8隻

四川巴中市通江縣境內野豬成災，據2020年底統計數據，數量多達2萬餘隻。近日，來自綿陽江油的一支專業捕殺隊伍展開行動，惟兩天半時間僅捕殺野豬8隻。綿陽市江油捕獵救助中心負責人表示，不是我們不行，而是野豬攻擊性非常強，「沒有優秀獵犬，沒有槍，就不要貿然出手」。



今年7月，通江縣被納入四川省四個野豬致害防控試點縣之一，縣政府出台的工作方案指出，全縣野豬分佈於各鄉鎮，已嚴重威脅群眾生命和財產安全。而四川省此前被列為全國14個野豬致害防控試點之一。根據《通江縣野豬危害防控點工作方案》，通江縣計劃至今年底捕殺野豬750隻，惟因本土缺乏專業隊伍，任務艱難。

11月6日清晨，成濤所在專業隊派出的4位隊員與通江縣林業局、縣農業農村局工作人員共同組成捕殺隊，開始了今冬首場捕獵行動，目標圈定至誠鎮與兩河口鎮。在兩天半時間中，捕獵隊翻山越嶺，僅捕殺8隻野豬，惟過程中仍出現險情。通江縣野生動物保護中心主任李斌憶述，他們曾圍觀一隻被打死的野豬，可突然另一野豬在獵犬追逐下自幾米外竄過來，令他們飽受驚嚇，趕緊爬上樹。

作為四川目前唯一一支擁有持槍證的專業隊伍，成濤的團隊裝備精良並有60多隻從涼山州和國外引進的獵犬，可即使這樣，捕獵隊員、獵犬仍要與野豬激烈搏鬥，過程中一隻剛進口、價值達6萬元（人民幣．下同）的獵犬不幸殉職。

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對於野豬的禍害，唱歌鎮幹漁溝村一張姓村民介紹稱，七八月份包穀、紅薯成熟時，野豬經常下山，啃玉米、拱紅薯，而他們已年紀大，不敢招惹牠們。李斌則指，今年4月以來，僅僅是和野豬有關的村民理賠案件已有707件立案，目前全縣成功理賠206件，賠付金額超過3.2萬元，但辦理中的仍達近500件，賠付金額預計將逾10萬元，同時人手嚴重不足下，保險公司也忙得不可開交，很多受損農戶為此投訴。但他亦坦言，購買保險治標不治本，民眾普遍還是要求捕殺野豬。

此外，捕殺行動還要面對諸多掣肘，據通江縣野生動物保護中心工作人員徐永剛介紹，受政策和法律法規限制，捕殺野豬，必須由政府組織，村民和民間組織捕殺屬違法，可政府組織捕殺又不能使用電網、獸夾等可能傷害到其他野生動物的器具，也不能設置陷阱或使用藥物，令他們的挑戰不小。

目前，通江林業部門共申報了6支捕獵隊伍，並重點支持力量最強的一支隊伍，李斌表示，希望能為他們申請到槍支，可這過程漫長。除此之外，他表示，按今年750隻計算，倘全部外聘專業人員，開支不菲，「今年的目標很難完成了」。