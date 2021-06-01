四川理塘縣村支書遭野豬襲擊亡　傳當地獲批獵殺　官方闢謠

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-06-01 16:28

去年11月，四川省甘孜理塘縣的20歲青年丁真意外爆紅，除了被網民封為「甜野男孩」，更令家鄉理塘縣在一夜間聞名全國，惟該縣的野豬氾濫成災，近年發生多宗野豬襲擊人類事件。 5月10日，理塘縣上木拉鄉增德村黨支部書記兼村主任土登相巴，在巡山途中遭野豬襲擊，最終因重傷失血過多身亡。 有傳理塘縣已向四川省相關部門申請並獲批，將在當地捕獵500隻野豬。惟縣委宣傳部，四川省、甘孜州、理塘縣三級林草部門均表示消息不實，當地未有捕獵野豬的計劃。

理塘上木拉鄉增德村黨支部書記兼村主任土登相巴（中）。（澎湃新聞）

土登相巴今年45歲，每天都要帶人巡山，以確保村內的林草安全。理塘縣宣傳部披露，土登相巴在事發當日清晨，如常召集村委會副主任、護林護草員等人安排當日的巡山工作，並將8人分成4組。

土登相巴與另外2名組員進入林區，3人前後相差不過百餘米，並沿着巡護路線正常前行。直至上午9時36分，他們途經崩沙和亞阿兩地中間時，突然有一隻高達1米的野豬跳過鐵絲網圍欄，衝向土登相巴並瘋狂攻擊撕咬。

土登相巴當時手無寸鐵，無法抵擋野豬的瘋狂攻擊。當兩名組員聞聲趕到時，野豬立即竄走逃入山林，土登相巴則扶靠着圍欄奄奄一息，右腿和臀部流血不止，同行二人立即打電話求助。惟醫護人員和鄉幹部到場時，土登相巴因傷及腿動脈失血過多，已無生命體徵。

在事發地附近的木拉鎮熱拉村，居民都有鐵絲網圍起居住地和周圍的青稞地，以此防止黑熊和野豬毀壞莊稼。當地村民透露，每次野豬和黑熊闖入圍欄之內，村幹部都會帶領他們手持木棒或石塊驅趕，但依然不敢傷害動物，村民對此感到非常無奈。

理塘縣增德村擁有4萬餘畝林地、草場，蟲草和松茸是當地人的主要收入來源。因此，每年10月至次年6月的防火期內，土登相巴和村兩委工作人員都會分組帶領護林護草員全天候巡山，確保林草安全。

增德村屬半農半牧村，由於當地禁止狩獵多年，加之野生動物保護、森林保護政策落實後，野生動物種群數量逐年增加，包括麋鹿、小熊貓、貓頭鷹等。然而，野豬、黑熊、狼等比較兇猛的野生動物與人類相互提防，甚至不時有野豬、黑熊傷人的情況，當中又以野豬對人類生活影響最大。

有傳因為土登相巴遭野豬襲擊身亡，理塘縣決定實施計劃性捕獵，向四川省有關部門申請並獲准捕獵500隻野豬。然而，當地三級林草部門均表示未有捕獵野豬的計劃。理塘縣林草局副局長孫成偉介紹，當地的野豬並非很猖獗，完全沒有氾濫成災的程度，野豬襲擊人類只是偶發事件，因此當地未有捕獵野豬的打算，也沒有申報，不知消息從何而來。

（澎湃新聞）