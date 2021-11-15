梅艷芳｜內地票房突破4000萬　觀眾感動只因被梅姐真實經歷打動？

11月12日，《梅艷芳》在香港和內地同步上映。據《貓眼專業版》票房數據，截至11月15日下午3時，該片在內地的票房突破4255萬，並在知名影視平台「豆瓣」上奪得7.1分。不少觀眾認為，電影牢牢扣住了梅艷芳「時代巨星」的身份。



《貓眼專業版》票房數據顯示，截至11月15日下午3時，該片在內地的票房突破4255萬。（貓眼專業版）

有觀眾稱，對於《梅艷芳》的評價很糾結，一方面覺得它沒有深入去探究梅艷芳的內心世界，只是浮於表面的描寫，另外一方面又被梅艷芳的真實經歷所打動，觀影時有時感動有時疑惑。

有觀眾稱讚女主角王丹妮的表演是「及格的」，很多造型和神態都像梅艷芳，尤其是最後穿婚紗的部分，演唱也不錯。惟未知是否演員本身比較年輕，未能演出梅艷芳稍年長時的狀態，導致表情和語氣與剛出道時基本沒有差別，「在電影中沒有看出年齡的變化，也沒看出來特別大的成長，令人出戲」。

不過，有觀眾就認為難以客觀評價，因為不少人都對電影內容太過熟悉，仔細一想甚至是拍得如「走馬燈」般。

有人指出，事實上《梅艷芳》與《波希米亞狂想曲：搖滾傳說》（Bohemian Rhapsody）如出一轍，優點都是來自戲外原型，而缺點都來自戲內主創，比如演員的表演稚嫩，故事平庸，「看完也確實蠻感動，但所有的感動都來自於梅艷芳本人」。