【梅艷芳】梅姐生前訪問曝光　罕談感情事︰遭「一班損友」拖累

由王丹妮主演的《梅艷芳》，故事根據已故香港天后梅艷芳的真實經歷改編而成。在梅姐離開的第18個年頭，電影除了帶影迷重新認識梅艷芳外，也順道讓粉絲懷緬一代天后的風采。



由王丹妮主演的《梅艷芳》叫好叫座。（《梅艷芳》劇照）

「我希望我的愛情是一生一世」

《梅艷芳》的上映，也讓昔日梅姐的故事、影視作品，音樂及訪問片段出土，其中梅姐在2003年，接受鳳凰衛視的訪談節目《名人面對面》中，罕有談到她的感情世界。當時節目主持許戈輝先問梅姐：「你自己會形容自己是一個好女人，還是壞女人，還是說仍是一個壞女孩？」

而梅姐稱：「內在其實是很傳統的女人，我希望我的愛情是一生一世。」至於予人反叛不羈壞女孩形象，她自言是因為很喜歡Fashion，很喜歡走在時間的尖端。「所以我看了很多書，我看好多的東西，有時候我會參考一些。」順道簡單解釋了當時專輯《壞女孩》的由來。

梅艷芳昔日的訪問，因為《梅艷芳》的上映而再度成為熱話。（《名人面對面》影片擷圖）

不介意批評為自己而活

及後梅姐續稱：「我從來沒有給人家感覺到我是好女人，所以一些男孩都跑掉了。」她更表示自己的性格比較男孩子：「你看我一直在做（訪問），一直在動。我是坐不停，我不能很淑女，十五分鐘我覺得很累。沒有女人味、大花筒，很糟糕的。」

然而評價再差，她都不再理會，因為她表示為別人活得太耐了：「所以人家怎樣評價對我來說，不會影響我的生活，這樣我的人生以後才會有意義。」

梅艷芳的愛情生活非常波折，有過9段感情，但全部都無疾而終。（《梅艷芳》劇照）

「我對愛情沒有抱太大的信心」

對於多段戀情最後都無疾而終，主持問她至今是否仍覺後悔，她斬釘截鐵表示：「不後悔，我做人從來不後悔。過了的事情都忘記了，不會後悔。」她解釋：「你回家去等他電話的時候，已經在心跳。那種感覺，現在不會了。」對於愛情，梅姐坦言是缺乏信心：「愛情，可能是我自己缺乏信心。我對愛情沒有抱太大的信心。」

更甚的是，不少報道間接讓梅姐失去真愛。她表示：「每一個都寫甚麼大姐大，說我花錢花得像大花筒，然後我差不多每個月都要換男朋友，如果正常的男孩子看到那些東西的話，你敢不敢來，跑掉了。就是他對你有好感，他都不敢再靠近一步。」點擊下圖即睇梅艷芳9段鮮為人知的感情史！！！

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梅姐曾在在鳳凰衛視的訪談節目《名人面對面》大談她的人生、感情及事業。（《名人面對面》影片擷圖）

笑稱受「一班損友」拖累

除了傳媒影響外，梅姐還笑稱受「一班損友」拖累，她說：「然後我身邊當然還有一班損友，都是那些不好的朋友，像曾志偉常常說『哎呀！她呀！嫁不出去的啦。她呀！很花心』，我每一次比較有一個好的男朋友，他就把一人家說得好像小丑一樣，結果嚇跑了。」

梅姐還透露：「有一次曾志偉真的這樣說，他說梅艷芳連妳都嫁出去的話，我們沒甚麼好玩的了，我是他最好的一個開玩笑對象。」縱然愛情沒有開花結果，但梅姐從來沒有怕過：「最起碼成龍、曾志偉這一群人都會養我，我相信我從來沒有怕過。」

《梅艷芳》有提及梅艷芳與近藤真彦的感情故事，但戲中角色改成後藤夕輝 ，由日本演員中島步飾演。（《梅艷芳》劇照）

最後，梅艷芳談到她的人生，她表示希望可以成為律師或警察：「我是希望做一個律師，做一個警察，維持正義。」然而她表示由於讀書不好，知道唱歌是她唯一的出路：「沒有讀過大學，中學還沒有畢業，知道這是自己唯一一條路，我沒得選擇。只有在自己的生活中，把這條路做得最好。」

對於舞台的感覺，梅姐表示就像回到家一樣：「我自己頗喜歡唱歌，在舞台上的感覺，像回到家的感覺，精彩的活過一次就夠。下次就真的不要來，真的，不好玩。」