梅艷芳｜劉俊謙正片中不似張國榮　內地觀眾質疑預告用AI換臉

《梅艷芳》11月12日在香港和內地同步上映。據《燈塔專業版》票房數據顯示，截至11月16日上午10時，內地票房已突破4765萬，在內地影視平台「豆瓣」上也奪得7.1分，更讓許多年輕觀眾藉此認識香港一代巨星梅艷芳。



但針對電影中張國榮扮演者劉俊謙的表現，有內地網民指出正片裏的劉俊謙與張國榮「無論是樣貌還是神情，毫無相似度」，質疑預告片和宣傳海報是否有用「AI換臉」。但亦有網民緩頰，提到「張國榮只有一個，難以複製」。



《梅艷芳》上映後，在香港和內地都掀起許多討論，豆瓣網民多給出三星、四星的評價（滿分為五星），有網民指出「一邊吐槽流水帳一邊哭的稀裡嘩啦，我不太能夠分清究竟是電影的原因還是梅豔芳的原因…」，也有網民吐槽，「不如重看梅姐告別演唱會」，認為片中沒有描繪梅艷芳的心理，淪於勵志故事，浮於表面。

此外劇中出現的許多角色都用英文名字取代，但香港一代巨星張國榮則在片中用本名，「如何還原張國榮？」也成為該片的看點。電影剛上映，就有臉書網名「斐妮小思」的網民在張國榮國際影迷會發文，指出梅艷芳跟張國榮相識、張國榮紅起來等時間點與現實不符，電影呈現得不夠嚴謹。

內地網民「娛人之智」認為張國榮扮演者劉俊謙在正片裡「無論是樣貌還是神情，都與張國榮毫無相似度」質疑先前預告片和宣傳海報是否是「AI換臉」。



豆瓣網民@Look則提到，影片中最讓萬千影迷、歌迷失望的必屬張國榮的形象。這是片中除梅豔芳外幾乎唯一以真人姓名出場的明星（其他角色都以英文名），但劉俊謙的還原度卻純粹是不知所謂的零度。他提到，「無論是身板造型還是言談舉止，他似乎沒有任何模仿還原的意圖，他似乎是在完全無視觀眾接受度的條件下演一個虛構的名字正好叫張國榮的明星。」

但亦有不少許多網民認為「很難找到一個能演出張國榮的，即便能找到一個長得相像的，但形態也很難演的出來」「張國榮是很多人心目中永遠的男神，只有一個，無法複製」豆瓣網民＠香水瓶則認為「張國榮的演員，一開始覺得不像，但越往後看越覺得動態像，很不錯啦。」

先前劉俊謙出席《梅艷芳》首映暨音樂會時就曾接受傳媒訪問，對於會否擔心哥哥粉絲反應，他指出拍攝初期就有跟團隊導演商量，自己演繹的是早期的哥哥，他指出會在片中著重多講張國榮和梅艷芳認識和扶持經過。