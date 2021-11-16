梅艷芳│借「郭老闆」影射社團大佬黃朗維　還原梅姐K房遭掌摑事件

由《寒戰》導演梁樂民執導、王丹妮、劉俊謙、廖子妤、林家棟及古天樂主演的傳記電影《梅艷芳》，電影是根據已故香港天后梅艷芳的真實經歷改編而成。電影除了讓粉絲懷緬一代天后的風采外，還帶觀眾重新認識梅艷芳，其中電影就還原了梅姐在卡拉OK被社團大佬黃朗維掌摑事件。



王丹妮飾演「梅艷芳」。（《梅艷芳》劇照）

《梅艷芳》的預告中，曾閃現梅姐因婉拒「郭老闆」的邀請，後者盛怒下摑了她一巴，前者因而避走泰國清邁。她在當地與男友林國斌共渡了大半年的光景，然而後與林國斌分手並返回香港，之後梅姐開始熱心公益，為露宿者派飯，也有到中國籌建義學校。

ViuTV節目《罪光燈》在兩年前曾在節目中重提梅姐在卡拉OK被社團大佬黃朗維掌摑事件。（影片截圖）

其實在2019年時，ViuTV節目《罪光燈》曾找來相關人士回顧這段轟動一時的掌摑事件。據了解，事件發生在1992年5月4日，已故天后梅艷芳到一間位於九龍塘的卡拉OK消遣，而這間卡拉OK有指由電影公司改裝而成，獲行內人大力支持。當時梅姐在上址玩樂時，遇到當時既是電影公司老闆，又是社團份子的黃朗維，後者當時想叫梅姐過房獻唱。

梁樂民認為要拍一部人物傳記，你不可以只拍她好一方面，不斷歌功頌德，而不拍她人性的故事。(梁碧玲 攝)

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據江湖中人龍哥在《罪光燈》表示，他曾遊走黑白兩道，事發時更在該卡拉OK任職保安。他當時回憶稱：「當時梅姐不太情願，婉拒獻唱，期間更發生推撞，黃朗維還當場掌摑了梅姐一巴。」然而電影沒有交代的後續故事，就是這件掌摑事件驚動另一江湖猛人，而他就是有灣仔之虎之稱的陳耀興。

據了解，有指該卡拉OK是由陳耀興負責，再加上他與梅姐關係要好，明言要幫手出這啖氣。結果事發第二日，黃朗維遭伏擊，其中一刀更劈至見骨，被送往浸會醫院搶救。

據導演梁樂民指出，他之所以堅持重現梅姐在卡拉OK被掌摑事件，是因為他認為這是梅姐人生的轉捩點。（梁碧玲 攝）

然而事件還未完結，當時前重案組探員林健強說到事件的發展，指出在5月7日清晨5點，有兩位聲稱是黃朗維友人的槍手，想得知其病房方便翌日探訪，然而兩人轉頭便潛入房內連開數槍，其中一槍更射中黃朗維的太陽穴，置他於死地。

當時梅姐立刻離開香港避風頭，有指還請來保鑣保護。不過事件還未落幕，在一年後的11月，陳耀興在澳門參加格蘭披治賽車後，21日凌晨被槍手伏擊，同樣是太陽穴中槍身亡。事件並沒有因此靜止，更牽涉到後來澳門回歸前的江湖大風暴。

龍哥是其中一位親身目擊事發經過的人，當時他在事發的卡拉OK擔任保安。（影片截圖）

除此之外，向太在2015年接受魯豫訪問時，回憶梅姐諸掌摑一事，向太當時表示，梅姐在半夜三更打電話給她，而她收到電話後即趕去現場處理。她坦言：「幸好我老公（ 向華強）之前曾無意間幫過那個幕後老闆，打梅艷芳的就是那個幕後老闆，所以她看到我也不會再凶下去了。」

向太在接受魯豫訪問時，回憶梅姐諸掌摑一事，坦言：「幸好我老公（ 向華強）之前曾無意間幫過那個幕後老闆，打梅艷芳的就是那個幕後老闆，所以她看到我也不會再凶下去了。」（網上圖片）

而在上月，闊別娛樂圈多年的吳麗珠（珠女）擔任《舊日的足跡》嘉賓，她憶述梅姐在卡拉OK被掌摑一事。吳麗珠在節目上表示，當晚她與兩位女藝人在《歡樂今宵》收工後去九龍塘卡拉OK玩，但她沒想到會看到梅姐遭人掌摑：「諗唔到竟遇上阿梅被人掌摑的事，其實她遭人『質』了一拳，我親眼見到。」而事後吳麗珠與兩位女藝人因害怕而離開了。