湖北漢投訴竟提供「17年的雪碧」　餐廳：受疫情影響疏忽清理

湖北武漢有男子近日於一間餐廳，喝到2017年生產的、且已經過期三年的「陳年雪碧」。餐廳負責人解釋稱，因疫情緣故店舖近期剛剛營業，或是在清理時產生疏忽。目前，當地市場監管部門已介入調查。



湖北武漢有男子近日於一間餐廳，喝到2017年生產的雪碧。（湖北經視）

據《湖北經視》報道，來自武漢的付先生11月12日，與家人在江岸區的一間餐廳用餐，並點了大支裝雪碧。付先生指，雪碧入口時味道奇怪，瓶蓋亦很污糟，經過觀察後發現雪碧的生產日期竟然是「2017.12.09」，且已經過期三年。

在向餐廳負責人反映情況後，付先生等人非但沒有得到賠付道歉，還被質疑「陳年雪碧」是他們自己帶來的。直到另外一張枱的客人同樣喝到「陳年雪碧」時，負責人依舊認為他們是串通在一起的。

付先生最終撥打投訴電話，武漢市江岸區市場監管部門當晚十時左右到店，將過期雪碧帶回，並進行進一步調查。市場監管部門有關負責人指，涉事餐廳持有營業執照，處罰結果要由法制部門審批決定，輕則下責令改正，重則罰款五萬元人民幣或以上。

當地市場監管部門將四支過期雪碧帶回調查。（湖北經視）

至於為何會有這種情況發生，餐廳負責任制，店舖曾因疫情關係關閉一年半，最近剛剛重新營業，可能是清理時產生疏忽，後續會配合市場監督管理所進行調查，也會加強餐飲店的管理。

網民評論：

「我現在喝啥買啥都會看生產日期」。



「17年的，那麼疫情前就過期了吧」。



「經歷：別慌，先來杯陳年雪碧壓壓驚」。



「最討厭的就是，出現問題第一時間推卸責任的」。



「商家雖然沒有主觀上的惡意，但他對經營店舖極度不負責任」。

