上海多間餐飲店被罰款　使用過期奶油更改蛋糕製作日期出售

內地《食品安全法》規定，禁止生產經營標注虛假生產日期、保質期或者超過保質期的食品。 近日有內媒揭露，上海市市場監管局近期公開的行政處罰信息顯示，桂源鋪、滿記甜品、85°C等餐飲品牌旗下的門店存在違法行為，包括更改食品製作日期，出售「後日」出爐的蛋糕和使用過期奶油、出現衛生不佳等情況。

85°C上海凌雲店出售的蛋糕。（大眾點評）

報道指，津味（上海）餐飲管理有限公司老滬閔路分公司（85°C上海凌雲店），擅自將3個彩虹酸奶蛋糕的製作日期修改為2020年3月10日後對外銷售（實際製作日期為2020年3月8日），該蛋糕單價為每個188元。徐匯區市場監管局對其作出罰款3萬元（人民幣．下同）的行政處罰。

2020年4月13日至5月5日，桂緣（上海）餐飲管理有限公司歸昌路分公司（桂源鋪上海融創精彩天地店）購入和調撥共108盒淡奶油，將其作為食品原料添加入對外銷售的「招牌特調奶茶」。至案發，上述淡奶油除已在到期前使用掉的部分外，其餘均已過期，但涉事店舖仍繼續用於制售奶茶，共使用7盒，剩餘13盒。浦東新區市場監管局對其作出罰款5萬元的行政處罰。

桂源鋪上海融創精彩天地店被指在奶茶中使用過期淡奶油。（大眾點評）

此外，信恒餐飲管理（上海）有限公司在曹楊路設有分公司（滿記甜品真如星光耀廣場店），從事餐飲服務經營活動。2019年4月11日，普陀區市場監管局對上述門店經營的芒果冰（現制飲料）進行抽樣，後經檢測，結果為菌落總數超標。

根據上海市食品安全地方標準《現制飲料》，冷加工現榨飲料和冷加工現調飲料的菌落總數分別不得超過10萬CFU/毫升和5萬CFU/毫升。涉事店舖構成經營不符合食品安全標準的食品的行為，今年7月，普陀區市場監管局對其作出沒收違法所得並罰款5萬元的行政處罰。