台積電男狂加班放工變「無腦廢人」　女友崩潰憂猝死跪求解決方法

撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-07-03 08:00

能進入被網友封為「護國神山」的台積電，是許多相關科系學子的夢想，不過近日台灣有名女子在網路發文求助，稱男友在台積電不僅每天工時長，下班後還「喪失腦袋功能」，加上對方天生體質差，健康狀況不理想，但他為了賺錢、證明自我，選擇每天爆肝工作，令她擔憂男友會「賺到猝死」，只好尋求過來人指點迷津。

台女網友發文求助，稱男友在台積電不僅每天工時長，下班後還「喪失腦袋功能」（按圖了解更多）👇👇👇

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台灣一名女網友在「Dcard」論壇發文表示，男友到夢想中的台積電上班，起初新人甜蜜期最晚8時下班，但最近都做到深夜11時，對方表示因為自己是新人，做事比較慢，做不完就晚下班，他也沒有辦法。她還透露，男友只要專注在工作就會忽略其他事，例如下班後不洗澡、不刷牙直接睡死，隔天又臭臭的去上班，直到感覺頭發癢才會去洗澡，生活簡直像二戰一樣亂，其他洗衣服、洗碗等家事也根本無法做。

她指出，男友下班後呈現廢人狀態，無法用腦思考，跟他聊天也沒辦法聊太深入，「他的腦袋已經喪失大部分功能」，而他最大的娛樂就是看YouTube影片。這令女網友擔心他的身體會無法負荷，因每天工時約13至15小時，加上平常又沒有運動習慣，天生體質差，少一顆腎容易疲憊，健康報告上有些數字也不太好，需要追蹤。

女網友說，她已就此事和男友爭吵多次，對方的想法是想趁年輕賺錢、證明自己不是爛草莓，而她覺得不需要為了錢那麼拼命，若真的把命賠上真的很不值得，一想到男友如果猝死，她大概會哭一輩子。

女網友貼文引發熱議。（Dcard網頁截圖）

儘管男友認同健康很重要這件事，卻仍想維持現狀至少要做10年，即使女網友已經動之以情、曉之以理跟他說了很多次，他依然想爆肝賣命工作，自從男友開始上班後這段感情的維繫就一直是女方在遷就男方，女網友覺得2人價值觀不同，但提分手對方又拒絕，無奈之下只好PO網詢問「有過來人能指點迷津嗎？」

貼文曝光後引發網友熱議，有部分人表示支持男友的想法，「貧賤夫妻百事哀，麵包很重要」、「看起來很有上進心」、「支持男友一票，這社會對男生的判斷依據說真的就是學歷跟工作，很多時候年輕時沒拼，老一點就沒機會了」、「新人還不熟做事慢才會比較晚，但這點後來會愈來愈好」、「現在走很虧欸，分紅都還沒領滿」。

還有男友曾待過台積電的女子表示「喪偶式婚姻還是算了吧，重心放工作上沒有不好，只是拿捏工作和感情的比例失衡，也沒照顧到妳的心情」，也有網友說「這種情況只會更嚴重而已」、「不要理他，等到他想到妳了，就會討論妳想說的」。另外也有一派網友採持平意見，認為其實2人都沒有錯，只是雙方需要好好溝通。

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