中印衝突｜內地網紅「腳踩烈士墓碑」拍照後上傳網絡　判監七個月

一名旅遊博主此前在位於新疆的康西瓦烈士陵園的墓碑旁作出各種擺拍動作，又將照片發到網絡上，引發眾怒。最新消息指，涉事旅遊博主一審宣判，獲刑7個月。



11月15日，據《人民日報》消息，近日遭新疆皮山縣人民檢察院提起公訴的李奇賢涉嫌侵害英雄烈士名譽、榮譽案，經依法公開開庭審理，皮山縣人民法院作出一審判決，認定李奇賢犯侵害英雄烈士名譽、榮譽罪，判處有期徒刑七個月，並責令其自判決生效之日起十日內通過國內媒體公開賠禮道歉，消除影響。

消息指，2021年7月15日，李奇賢在新疆和田地區皮山縣賽圖拉鎮康西瓦烈士陵園內，先是踩踏刻有烈士陵園名稱的石碑底座，斜倚碑身擺拍後，又到陳祥榕烈士墓前，滿臉嬉笑腳踩墓碑底座，用手比作「手槍」狀對着烈士墓碑再次擺拍。

同日12時許，李奇賢將上述照片在微信朋友圈（有5,000餘名微信好友）公開發布，經多名微信好友指出照片內容對英雄烈士不尊重後，遂刪除該內容。為獲取流量關注，同日李奇賢再次將照片發布至今日頭條個人帳號「小賢Jayson」，上述照片在網絡上迅速傳播擴散。

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《人民日報》就此事評論稱，「侮辱、詆譭英雄烈士，是對民族感情的傷害、是對法治底線的突破、是對核心價值觀的侵犯，豈能漠然置之？網絡空間不是法外之地，利用網絡侵害英雄烈士名譽、榮譽，社會危害性更大。無論『大V』『小V』，無論以何種方式，侮辱和誹謗英烈名譽、褻瀆英烈精神必定付出應有代價，非此不足以弘揚正氣、告慰英烈。」

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修建於1965年的康西瓦烈士陵園位於喀喇崑崙山腹地，海拔4280米，葬着解放軍「守衛邊關、為國捐軀的烈士」。中印2020年6月加勒萬河谷衝突中，陣亡解放軍陳紅軍、陳祥榕、蕭思遠、王焯冉的墓碑也立在此處。