高鐵奶茶要價26元日均售3000杯　網民斥又貴又難飲：味道差到無語

近日，中國鐵路廣州局集團有限公司廣州動車組餐飲公司率先推出高鐵奶茶「那個女孩」，日均售出3000杯且時常賣斷貨。

然而，網民似乎不太買帳，直言杯身設計和名字「難聽難看」，奶茶售價貴又不好喝，「味道差到無語，還不如香飄飄一塊一包的茶包」。



中國鐵路總公司微信公眾號「中國鐵路」介紹，高鐵奶茶的靈感源於去年在車廂現製的港式奶茶。去年10月1日，央視《坐着高鐵看中國》節目，曾播出央視記者在高鐵上品鑑奶茶的畫面。隨後，鐵路部門積極投入研發，為了保證奶茶口感與配料健康，研發人員一天就要品嚐上百次。

奶茶推出前，廣州動車組餐飲公司專門開展培訓課程，乘務員反覆練習製作流程，直到做出一杯合格的奶茶。同時，鐵路部門充分考慮高鐵旅客的需求，該款奶茶還降低了茶的濃度和糖分。

今年10月中旬，取名為「那個女孩」的高鐵奶茶正式推出，並在廣州局集團公司擔當的湘粵兩省所有高鐵列車上製作出售。截至目前，鐵路部門已經推出4款茶飲在列車上銷售，分別為晴雪茉莉水果茶、金色瀾卡（港式）原味奶茶、珍珠奶茶、紅豆奶茶，每杯售價26元（人民幣，下同）。

據介紹，高鐵奶茶的包裝上都印有高鐵餐飲乘務員形象。廣州動車組餐飲公司負責人表示，希望給高鐵再賦予一些文旅符號，讓它的形象更立體，「旅客一想到高鐵，就想起，哇！高鐵奶茶很不錯」。

不少微博網民留言，表示自己已購買過高鐵奶茶，但都認為奶茶包裝不好看，「還不如整點風景名勝或者動物圖像上去」，又稱「那個女孩」的名稱很難聽，「讓男孩拿的尷尬，讓女孩喝的彆扭」。

其實吧，貴不貴不是關鍵，關鍵是如果貴還沒多好喝，那我可能不如忍忍下車了買貴的奶茶喝實在



多整幾種包裝不就行了嗎？那個女孩，這個男孩，油膩中年，是個寶寶，狗啊，貓啊，所有都來一套…



額，想像了一下在高鐵上點奶茶的場景：你好，我要那個女孩……



建議外包裝圖案印刷丟失兒童信息 這樣子更多人就會看到



我建議印點各個城市地標建築或名勝古蹟（可以的話再出一個集章卡，蓋各個城市的小章，這才是亮麗名片，不比這有吸引力?



大家為什麼都在討論味道呢？難道不是用來拍照的嗎？想喝奶茶自備奶茶包火車免費提供開水

