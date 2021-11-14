安徽消防員救輕生女殉職「原計劃離隊結婚」　女友赴靈堂堅持守靈

11月12日，安徽一名消防員為救輕生女子，與其雙雙墮樓，不幸殉職。據了解，犧牲的消防員名叫陳建軍，年僅24歲，原本他預計在3個月後要退出消防救援隊伍，回家準備結婚。而他的女友也獨自趕赴靈堂，堅持要為他守靈。



據安徽省警方通報12日，亳州市消防救援支隊消防員陳建軍為營救跳樓輕生女子不幸墜落，經搶救無效犧牲，年僅24歲。共青團安徽省委、安徽省青聯決定追授陳建軍「安徽青年五四獎章」。

據蒙山縣殯儀館工作人員表示，當日淩晨零時許，陳建軍因搶救無效犧牲，遺體被送到了殯儀館，陳建軍的家屬從老家趕來後，第一時間來到了殯儀館，情緒崩潰，目前當地有關部門正在進行安撫。

該工作人員透露，晚上6點多的時候，陳建軍的女朋友還獨自來到殯儀館，執意要為他守靈。陳建軍的女朋友在值班室門口站了許久，最終工作人員讓其隔望了一眼遺體後，便勸其離開了。



「聽說他還有3個月就要退出消防救援隊伍了，回家後準備結婚。」對於陳建軍的犧牲，工作人員表示十分惋惜。

據了解，陳建軍1997年7月出生，是淮南市鳳台縣毛集鎮大橋村人。他出生於普通的農村家庭，父母都是靠種地和打零工為生，家裡還有一個10歲左右的妹妹。陳建軍於2014年入伍，生前是亳州市消防救援支隊蒙城縣大隊齊山路消防救援站戰鬥員，曾參加各類滅火救援戰鬥1300餘次，疏散營救群眾百餘人。