中國出生人口去年底大幅下降　研究指新冠疫情嚴重抑制生育計劃

一項研究發現，新冠肺炎疫情嚴重抑制中國民眾的生育計劃，導致2020年底的出生人口大幅下降，其中對於30歲以下年輕人的影響尤為明顯。



綜合內地傳媒報道，中國在2015年建立出生人口監測數據庫，完善人口監測體系，為監測分析新冠疫情對生育的影響提供了可能。上述研究以2015年的情況為基礎，該年底中國宣布實施「全面兩孩」生育政策。研究發現，2016年的出生人口迅猛增長更多體現在後半年，2017年平均體現在各月，但增長幅度已低於「全面兩孩」政策實施的第一年（2016年）。

至於從2018年開始，各月的出生人口開始少於2015年同期。相較而言，2018至2019年的月出生人口數量下降較溫和，約10%至15%左右。不過，2020年的月出生人口降幅迅速加大，1月至9月降幅高達20%至30%，11月和12月更是因新冠疫情影響，出生人口數量比2015年同期減少45%以上。

研究人員忘為，相信有相當規模的民眾，在新冠疫情爆發後有意識地減少懷孕，從而更大幅度降低11月和12月的出生人口。研究人員進一步發現，新冠疫情對30歲以下年輕人的生育影響最明顯。與2019年相比，2020年30歲以下婦女生育數量同比降幅最大，達23.6%，高於其他年齡組。這部分人群2020年生育的一孩數和二孩數同比分別下降22%和26%。

月度數據進一步顯示，2020年30歲以下人群的一孩生育數量，同比逐月下降，四季度尤其11月至12月的下降更為明顯，同比降幅從上半年的17%左右迅速上升到30%至40%，反映30歲以下人群的生育計劃被新冠疫情短期打亂，生育節奏嚴重放緩。

研究稱，由於一孩出生數量逐年大幅減少，以及二孩出生增長的漸趨減緩，中國近年來出生數量持續走低。30歲以下婦女的生育數量大幅減少，成為中國近年來出生人口規模縮減的主要推動力。同時，新冠疫情與中國近年來出生下降趨勢疊加，加速中國出生人口數量和生育率的下行。