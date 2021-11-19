周冠宇成F1首位中國賽車手　成長路上父母曾投入過億元

近日，賽車手周冠宇成為中國首位F1正式車手的消息，引發廣泛關注。回顧自己一路走來的心路歷程，周冠宇表示，「當我還是孩子的時候，我只是喜歡賽車，就想一場接一場地比賽。我那時從沒有考慮過我是否會成為第一位參加F1比賽的中國車手，我那時只想實現自己的夢想。」



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據了解，周冠宇正式加盟愛快·羅密歐車隊（Alfa Romeo），並將在2022賽季作為正賽車手參加一級方程式（Formula 1）錦標賽，成為中國首位F1正式車手。這與其從小的興趣、父母背後的支持有著不可分割的關係。

1999年出生於上海的周冠宇，自8歲起就開始了車手生涯，10歲時他贏得卡丁車全國錦標賽8個分站的全部冠軍，12歲開始「留洋」之路，並憑借在青少年卡丁車賽中優異的成績，成為了法拉利青訓車手。2019年，周冠宇升入F2。從年度第7、第6到本賽季目前的第2，周冠宇拿下了3站冠軍，為中國賽車創造了歷史。

如今，成為了中國首位F1正式車手，周冠宇表示，「作為中國首位F1正式車手，我非常激動和自豪」、「這對於中國賽車是一項突破，我知道很多人對我寄予厚望，我將一如既往地把這作為動力，更加努力，讓自己變得更好，爭取獲得更多的成績。」

有業內人士透露指，周冠宇的成長道路上，父母至少投入了1億元人民幣。（新聞晨報）

周冠宇還曾在採訪中表示，「有些車手出生於賽車世家，有很深厚的背景，資源也可能多過我們這些背井離鄉、前來探索賽車世界的人。但是我想要戰勝他們所有人，因為那會展示我真正的實力。」

此外，周冠宇的成功與其父親的支持密不可分。早年，為了方便周冠宇練車，周父專門為他建了一條小型賽車道。據報道，周父名下擁有20幾間公司，2019年還為他買下一間F2車隊UNI-Virtuosi車隊。有業內人士透露，周冠宇的成長道路上，父母至少投入了1億元人民幣。