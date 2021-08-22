法國賽車比賽現青天白日旗騰訊撤轉播　台車隊賽前終撤換旗幟

台灣HubAuto Racing車隊2021年以首支職業組亞洲車隊之姿參加法國「利曼24小時耐力賽」，騰訊疑因車上貼着青天白日滿地紅旗，臨時取消轉播，最後換為中華奧委會會旗。



台灣中央社報道，台灣HubAuto Racing車隊2021年再度參與賽車界殿堂級賽事，法國「利曼24小時耐力賽」（24 Heures du Mans），尤其2021年車隊獲得保時捷原廠支持，成為首支從GTE業餘組（GTE Am）升為GTE 職業組（GTE Pro）的亞洲車隊。另外，來自台灣的HubAuto Racing車隊在20日的排位賽中，更順利奪下「P1」杆位，成為首支奪下分組杆位的亞洲車隊和私人車隊。

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報道表示，由於優秀成績使能見度提升，加上引擎蓋上的青天白日滿地紅旗，似乎引發中國方面不滿，導致獲得轉播權的騰訊臨時不轉播此次賽事。車隊創辦人暨賽車手陳漢承在出賽前接受傳媒訪問表示，希望讓外國朋友看到台灣，尤其相較於其他運動項目，賽車運動則相對比較不受到對岸打壓，讓國旗有機會飄揚。

報道接着指出，然而根據最新消息，往年在官網和現場都能出現的青天白日滿地紅旗，2021年都被換成了中華奧委會會旗，車頭上貼的青天白日滿地紅旗，也在8月21日比賽正式開始前最後一刻被換為中華奧委會會旗。

中央社在報道中引述Facebook專頁「F1-AutoRacing疾速網」的推測，稱事件可能與「國際汽車聯盟」（Fédération Internationale de l'Automobile，FIA）副主席為中國籍的萬和平有關，指事件或成為中國在國際賽事中打壓台灣選手的又一案例。