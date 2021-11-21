廣西4歲男童吞下34顆磁力珠　醫生：不及時取出會腸胃穿孔壞死

內地屢次發生兒童誤吞磁力珠事件，甚至有案例曾出現感染性休克險死的情況。

近日，廣西柳州一名4歲男童在醫院接受檢查時，醫生竟發現男童胃裡有34顆磁力珠。醫護人員立即為其進行緊急手術，於半小時內將磁力珠悉數取出。



內媒《柳州晚報》18日報道指，該名男童近日因支氣管肺炎在柳州市中醫醫院檢查時，醫生意外發現男童胃裡有異物。當醫生輕敲男童腹部時，感覺到腸鳴音很活躍，於是為男童做了腹部電腦掃描檢查，結果發現胃裡的異物為磁力珠。

醫護人員隨後決定用內鏡取珠。醫生表示：「從胃鏡中可以看到，五顏六色的圓形金屬物在胃腔內相互吸引，破壞了胃黏膜，形成了內瘺」。在消化內科、普通外科、麻醉科、兒科等科室的共同協作下，醫護人員分4次將34顆磁力珠全部取出。

醫生解釋，如果不及時取出磁力珠的話，會造成胃穿孔。一旦進入小腸，磁力珠向下運動，會造成更進一步的傷害 。由於腸管柔軟、狹長和彎曲，當不同位置的磁力珠運動到鄰近的腸曲部位時，強大的磁力珠相互吸引，會夾擠雙層腸管，此時磁力珠不能再運動，被壓住的腸管逐漸缺血、壞死，最後穿孔。

男童的父親稱，男童有個8歲的哥哥，去年他和妻子購買了1000顆磁力珠作為禮物送給哥哥。他猜測兩個孩子在玩耍時，男童趁哥哥不注意，吞下了磁力珠。