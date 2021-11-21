榨菜禮盒要價1500元　網民調侃吃不起　官方：原料最好醃製時間長

榨菜是一種常見的醬醃菜，除了作為炒菜配料，也可以直接配粥、飯食用，一包榨菜價格約10元（人民幣，下同）。

近期，內地品牌烏江涪陵榨菜推出的一款禮盒裝，卻被網民發現以1500元的「天價」出售，不少人更笑言「得搭配上我82年茅台」、「真的吃不起榨菜了」。

對於禮盒定價過高一事，涪陵榨菜集團工作人員及該禮盒的經銷商均稱，是因為榨菜的高檔原料、獨特工藝和包裝配置等原因所致。禮盒裝只是屬於系列產品擴張，公司沒有太考慮依靠高端，主要還是通過主力產品提升公司業績。



《瀟湘晨報》報道，有網民在某電商平台上發現，一款五年沈香禮盒裝的涪陵榨菜售價高達1521.9元。在品牌官方旗艦店上，同款的禮盒裝官方售價為888元，意味二手商販轉手最高將賺633.9元的差價。據介紹，烏江涪陵榨菜五年沈香禮盒重900克，保質期僅為16個月。與普通榨菜獨立的塑料小包包裝不同，禮盒包裝內分為兩個精美鐵盒包裝，與茶葉禮盒極為相似。

事實上，電商平台上充斥不少高價「榨菜」。根據禮盒包裝不同，烏江涪陵榨菜禮盒裝售價約788元至1518元不等。據媒體此前報道，在2007年，涪陵榨菜第一批600克裝沉香榨菜就以2000元的高價上市。2011年，涪陵又上市第二批沉香榨菜，市場售價上調至2200元。

烏江涪陵榨菜五年沈香禮盒內分為兩個精美鐵盒包裝，與茶葉禮盒極為相似。（淘寶）

對於榨菜沉香禮盒裝定價過高，烏江涪陵榨菜五年沈香禮盒裝經銷商表示，禮盒會選用榨菜中最好的原料製作，五年沈香則是工藝，醃製時間比較長。重慶市涪陵榨菜集團有限公司工作人員稱，榨菜是植物性的調味品，不像其他的化學性調味品，「它是發酵產品，愈陳愈久愈香」。

中新經緯「V觀財報」報道，涪陵榨菜證券部工作人員表示，沉香款是公司一直推出的產品，是使用醃製比較久的榨菜做成，並非新產品；公司定價888元的五年沈香榨菜是作為禮品榨菜的品類作銷售，屬於涪陵榨菜的高檔款。