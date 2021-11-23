甘肅農民132萬改造院宅卻慘成清水樓？　網民怒斥設計師呃錢

東方衛視《夢想改造家》是一個家裝改造節目，每期都會協助一戶有住房難題的家庭，委託設計師在有限時間內利用有限資金重新裝修房屋。

來自甘肅白銀的七旬農民杜興昌，夢想與家人入住一間歐陸式兩層小別墅，惟他最後收到的只是一間紅磚小院，甚至連室內都沒有特別裝修，直接用上紅磚牆，整個院宅都流露出當下年輕人喜愛的工業風。

然而，節目於上周五（19日）播出後引起討論，不少人都為杜興昌抱打不平，認為設計師「呃錢」，「花農民132萬元建紅磚毛坯房」更登上微博熱搜。



杜興昌生活在甘肅白銀市水泉鎮的牙溝水村，一直與家人居住在一個已經建成40年、由土和磚構建成的圍合式小院。膝下5名兒女先後考上大學、走出農村，現時更已成家立業，三代同堂一家共有20多人。兒女曾勸父母搬到城市同住，但杜興昌夫婦始終捨不得離開家鄉。

杜興昌夫婦希望新屋靠近城市現代化、外觀整體要洋氣、類似兩層小別墅的精緻；房屋能夠幫他們抵禦大西北凌冽的寒風，可以住得更舒適，更希望建成新屋後，兒女退休後都能回到老宅落葉歸根，讓充滿回憶的家再次被大家庭的歡聲笑語所充滿，「做人有根有底，老家不能扔掉，根不能扔掉，這就是最終目的」。

整個房屋的改造費用高達132萬元，絕大部分都需委託人承擔，節目組僅提供5000元補貼。不過，設計師團隊在節目中「反對」杜興昌的想法，建築師陶磊直言興建兩層沒有必要，但承諾會控制造價，設計出「經濟適用」的房屋。結果，經過改造的房屋幾乎全都被改成了紅磚做外牆，且沒有再加任何塗飾，就連睡房、洗手間都不例外。

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不少網民直言改建後的房屋猶如「毛坯房」，質疑認為陶磊為了實現自己的設計理念，根本沒有充分考慮到杜興昌的個人意願、生活所需和預算成本。

連日來，本期節目都引起網民討論，甚至有人在建築師陶磊的微博留言，要求他退錢。11月21日，《夢想改造家》節目組回應稱，改造期間一直與杜興昌一家保持溝通，對方都表示理解和認同，由於受疫情影響，改造中途多次遭到中斷，節目拍攝時改造還未完工，基於當地溫度過低，無法正常施工，因此部分屋頂和大部分屋內牆面都未完成。同時，改造項目的總花費為132萬，節目組和杜興昌一家各承擔一半費用。

在節目中，建築師陶磊承諾會控制造價，設計出「經濟適用」的房屋。（影片截圖）

同日，陶磊接受媒體採訪曾解釋，改造前曾長時間觀察老人的生活習慣，針對不建議修建兩層房屋，他表示「城市的高品質居住都是反高層的，二層會帶來和土地自然景觀的脫離，帶來交通上的不便，在用地並不緊張的情況下我們是不建議的，我們需要做出專業的判斷」。

他提到，不少網民的評價是並未完整看節目或對建築空間不熟悉導致，而超過130萬的造價是因為設計師確認基礎方案，到施工隊備料施工的時間內，建材價格大幅上漲才超出預判。陶磊又稱，設計考慮和純粹的室內設計不同，其建築使用年限是不低於50年的標準，「是以全球視野而且是前瞻性的眼光來看待鄉村建設這個議題」。

《南方都市報》報道，有關隨處可見的「通透」設計是否會在寒冬中難以保溫的問題，陶磊（北京）建築設計有限公司有關負責人表示，「很多評價上的疑慮是在沒有完整看節目或者對建築空間不熟悉導致的。磚牆鏤空只出現在院牆，或者衛生間玻璃高窗外側，並非主體牆體上，對保溫不會有任何影響」。節目中則提到，設計團隊在全屋都設置了地暖。