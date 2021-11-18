招行深圳分行發「速效救心丸」令員工吃驚　網民揶揄：可放心加班

招商銀行深圳分行近日向員工發放慰問禮品，當中包含「速效救心丸」等藥物，令員工感到吃驚和意外。事件亦引來網民議論，「你只看到了救心丸，沒看到『996』」，有學者認為，這或許與銀行員工任務重、壓力大相關。



根據微博網民曬出的圖片，慰問禮品中包含消心痛、心痛定、硝酸甘油、扑爾敏及天津速效救心丸等藥物，還有一份使用說明書。招商銀行深圳分行一名大堂工作人員證實，公司工會確在本月11日左右為他們發放了救心丸套餐，這令他很吃驚和意外，惟就其原因，他未正面回應是否是因為年底工作壓力比較大，僅稱公司怕主要是員工們的身體出現問題，他覺得很好很貼心。

事件隨即引起不少網民關注，當中有人認為這是防患於未然，屬良策，但有人借機吐苦水甚至揶揄，「沒辦法，我們基層金融民工都是弱勢群體」、「是不是說金融有大動作，大家悠著點」、「吃此藥可放心加班，不會猝死，公司關懷令人暖心」，更有指指出，如果覺得工作壓力和工作強度過大，企業應該想辦法減輕員工的負擔，而不是發放治療藥物，「這貼心嗎？我覺得未必」。

武漢科技大學金融證券研究所所長董登新表示，銀行的工作表面上看起來比較體面，但所謂「銀行高薪」實際上只有高管，普通員工工作強度非常大，經常超時工作、無雙休等，故此次招行深圳分行的舉措，或許與銀行員工任務重、壓力大相關，給員工發放救心丸也是關心員工身體。

經濟學家宋清輝則指出，銀行向員工發放「救心丸」確實少見，原因或許是時至年底，員工任務繁重。他解釋，在經濟下行周期和利率市場化環境中，加上近一年多時間的新甩冠疫情，令線下銀行網點受到很大衝擊，銀行與往年相比生存壓力更大、「攬儲」需求更盛，「這可能就更需要銀行員工加班加點」。