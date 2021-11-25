河南女再婚與男友領證　卻驚知自己未離婚且早已「下嫁」親妹夫

來自河南焦作博愛縣的郭女士近日遇上荒誕一幕，二婚的她與男友領證時，竟發現自己還沒離婚，且是在完全不知情的情況下和親妹夫辦理了婚姻登記。



經查，郭女士和親妹夫2001年時辦理了婚姻登記，目前都沒有離婚，而郭女士一直毫不知情。而且她也疑惑既然和妹夫結了婚，那為何她2004年頭婚時還能成功辦理。同時，調查發現郭女士的親妹妹和妹夫在2006年同樣辦理了結婚證，即妹夫與姊妹二人均領了證。經推測，事件很可能是妹妹用姐姐的身份在2001年與妹夫進行婚姻登記，到2006年時又再改以自己的身份信息和妹夫辦理結婚證。

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博愛縣民政局一名工作人員表示，20年前，民政系統尚不健全，沒有聯網辦公，婚姻登記材料皆由村內提供的證明為依據，很有可能涉及材料造假。經過多方查詢，妹妹的公公在2001年前後任職於博愛縣孝敬鎮西王賀村村委會，故有可能是他開具了婚姻登記的相關證明甚至是提供了假的未婚證明材料。

然而，當就事件對質時，兩姐妹皆情緒激動，其中妹妹更說「你們有本事就去起訴啊」，說擺即轉身走人。至於妹妹的公公被問及是否給兒子開具過未婚證明時，則態度十分不友善，直言不會配合調查。目前，博愛縣人民政府、縣民政局已介入調查事件，孝敬鎮西王賀村積極配合調查工作。

網民點睇：

姐妹通吃？

好像電視劇裡的劇情

只能說世界之大，無奇不有

以前辦事都是需要一堆資料來證明我是我，結果拿著資料去辦的卻未必是我

當年妹妹估計不到結婚年齡。那時候婚姻登記也沒有聯網，工作人員看著長得像就給辦證了。開具婚姻情況證明的村委會責任大，他們肯定知道內情。

