內蒙古漢短片平台驚見妻子與別人結婚　揭詐騙集團涉19宗婚騙

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-05-26 17:50

內蒙古自治區巴彥淖爾市一名35歲男子在網上看短片時，竟意外看到自己新婚不久的妻子正在與別人舉行婚禮。他懷疑受騙，隨即報警，警方發現該女子屬於一個婚姻詐騙集團，這個詐騙集團涉及19宗婚姻詐騙案，案值200餘萬元（人民幣，下同）。

中新社25日報道指，今年3月，巴彥淖爾市警方接到男子尹成（化名）報警稱，他從短片平台「快手」看到一則短片，可見自己剛結婚兩個多月的妻子娜娜（化名）正在與另一男子舉辦婚禮。

35歲的尹成在農村來說已是大齡青年，婚事對於他家成了頭等大事，前段時間他通過一個媒人認識了來自甘肅的娜娜。娜娜曾告訴尹成，她有過一段不幸的婚姻，曾離過婚。對此，尹成表示他不在意娜娜曾離婚。

其後尹家共給了娜娜聘金以及金銀首飾等婚嫁物品共計14.8萬元。兩人交往1個月後就舉辦了婚宴，但沒來得及登記結婚。

在結婚後，娜娜以各種理由回娘家。尹成回憶稱，結婚2個多月，娜娜在家加起來不到10天，後來娜娜幹脆連電話都不接了。他沒想到在網上看短片時會看到娜娜與別人舉行婚禮。為了弄明真相，他去到婚禮的舉辦地，打聽到新郎的名字，私下找到新郎後，發現兩人老婆竟是同一人，隨後報警。

警方調查指，這是一宗組織、有預謀的團夥系列詐騙案，兩樁婚事的介紹人都是偽稱為娜娜「姨娘」的李某。警方共拘捕5名涉嫌詐騙的疑犯，涉及19宗婚姻詐騙案，案值200餘萬元。