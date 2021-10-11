河南漢遭美女主播封鎖後跳河輕生　女揭亡父散盡家財還信結婚在望

河南一名男子在日前跳河輕生，女兒難過地出面接受媒體採訪，透露爸爸生前迷上一位女直播主「安娜」，拚了命地花錢替對方刷禮物，甚至不惜到外面去借錢，然而最後還是再也拿不出錢，慘遭女直播主封鎖，疑似因此想不開，才會走上絕路。



女兒小林表示，以前爸爸有錢的時候天天刷禮物，所以安娜私下也表現得很熱絡，常常跟他打電話聊天聊到凌晨。當時男子拚了命地討好安娜，天天都刷禮物刷到排行榜第一，「月榜周榜日榜都是他，他借錢也要給她刷，貸各種款也要給她刷禮物」。

長期頭號金主錢花光即被封鎖 他輕生那天該女主播還照做直播（點擊放大瀏覽相關照片）▼▼▼

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小林難過表示，以前就曾因此跟爸爸吵架，「但他還是不聽，他還是相信這個女主播要跟他結婚，因為他們之間確實說過這樣的話。」然而，小林的爸爸後來再也籌不出錢刷禮物，終於被安娜無情封鎖，到這個時候才意識到被騙，絕望地在10月4日跳河輕生。

據悉，小林的爸爸在被安娜封鎖後，感覺不太對，曾經到派出所去報警，但就是這一趟出門之後，再也沒有回家。派出所則表示，當天小林的父親前來報案時，表現得非常猶豫不決，最後決定要自行處理、不要警方繼續調查，誰料離開警局之後就選擇輕生。

說起爸爸的離去，小林至今仍相當崩潰：「他走的那天都沒有跟我說過一句話！他只有我這一個女兒，他都沒有想到我，那肯定當時是很絕望啊！」她心碎表示，爸爸去世當天安娜還繼續在直播，當時朋友替她上去留言質問對方「妳安心嗎」，卻立刻被踢出直播間，而目前安娜已經刪除帳號、從平台消失。

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