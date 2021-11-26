杭州男9個月連炒7保姆質疑水平太差　稱「都是我們燒飯給她吃」

居於浙江杭州的張先生擁有200多個平方、樓高三層的排屋，因此想請人幫忙打理。早前，他光顧了一家家政公司，可9個月過去，他竟一連辭退了7個保姆。對此，張先生解釋，這些阿姨的服務水平實在太差，有人不會做家務，根本沒用過煤氣灶，甚至「一個月都是我們燒飯給她吃」，明顯是培訓不夠到位。



今年2月，張先生找到了天鵝到家家政公司，以7000元（人民幣．下同）服務費獲安排保姆入住。可是保姆到家後，他卻發現對方不會做家務，煤氣灶根本沒用過，從沒在家煮過飯，「面試的時候，她說都會做，到家就不會了，電飯煲不會用，洗衣機也不會用」。

他隨即要求換人，詎料接下來換了一個又一個，都不合心意，例如最近一個保姆只做了3天就不想做了，其對上一個則是打掃的質量很差，再對上一個更是不會打煤氣，「一個月都是我們燒飯給她吃，她說她在家裡都是老公燒飯給她吃」。

對此，其中一位曾在張家工作的郭阿姨表示，感覺在張家工作實在太累，衣服都是手洗，而某日張的女兒一直在睡，她遂沒有打掃，待對方第二天起床後才打掃她的房間，結果張就以此為由說她沒盡責，「他要想不用你，可以找各種理由不用你」。涉事天鵝到家家政公司則由公關部公關部的馬先生回應事件，他表示，根據幾位保姆的反饋，可能工作量相對多了一些，當中有人稱要從早上6時做到晚上8時，每天要用布來擦地面等；又表示保姆工作前都有經過考核。

據官方客服介紹，天鵝到家提供兩類保姆，一是每月工資6500元的普通保姆，崗前學習偏重於理論，另一類每月工資可達8000元，但就需要事先進入基地培訓。張先生請的是屬於前者。對此張強調，自己要求並不高，無非就是煮飯和打掃一下，可涉事保姆的表現實在差得離譜，質疑家政公司的培訓不夠到位，導致其不能提供合格的服務。最終經協商，雙方就退費問題達成一致。